Eesti põllumees on hakanud hindama põlevkivituhka

Põllumehed on kevadel olnud hädas põlluväetiste raske kättesaadavuse ja sellest tingitud hinnaralliga. See on omakorda tõstnud nõudlust põlevkivituha kui lubiväetise vastu.

Ukrainas toimuv sõda puudutab ka Eestimaa põllumehi, kes seisid kevadel põldude väetamisel mitme probleemi ees.

"Väetistega seotult on esiteks hinnaprobleem ja teiseks saadavuse probleem. Praeguse seisuga on kevadtööd ilusti pihta hakanud või kohe hakkamas piirkonniti on see Eestis erinev ja see probleem ei domineeri enam nii hullult: me saame tööd ilusti ära teha. Aga probleem jätkub kindlasti ka sügisel, sest hinna alanemist pole kuskilt näha ja saadavusega võib probleeme olla ka sügishooajal," rääkis Linas Agro OÜ juhataja Mihkel Hang.

Selleks, et kallihinnalist väetist vähem kasutada, on põllumehed hakanud aina rohkem põldusid lupjama põlevkivituhaga.

"Põlevkivituhk aitab põlde lubjates eelkõige happelisuse taset reguleerida, mis omakorda aitab taimedel põllutoitaineid paremini omastada," sõnas Hang.

"Iga tonn meie lubiväetist, mis saab põldude peale viidud, annab väetamise pealt kokkuhoidu. Ja loomulikult, mida kõrgemad on väetiste maailmaturuhinnad ja hinnad kohalikul turul, seda kasulikum on põllumeestel kasutada põldude lupjamisel meie Enefixi lubiväetist ehk põlevkivi lendtuhka," ütles Eesti Energia kütuste portfellihaldur Lauri Laanemäe.

Võrreldes eelmise kevadega on põlevikivituha lubiväetise nõudlus kasvanud enam kui kolmandiku võrra.