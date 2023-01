Enefit Power tahab laiendada põlevkivituha müüki Skandinaaviasse

Alanud aastal loodab Enefit Power põlevkivituha müüki veelgi suurendada. Üheks uueks turuks on Põhjamaad, kus põlevkivituhk on ehitusmaterjalide toomisel asendamas piirkonnas suletud tsemenditööstuse jääktooteid.

"Me saatsime esimese proovipartii, nelja tuhande tonnise lastiga laeva Skandinaaviasse eelmisel aastal. Me kohe-kohe oleme allkirjastamas jätkuprojekti, kus me soovime, et vähemalt iga kuu liiguks üks selline laev Skandinaaviasse. Seda eelkõige ehitusmaterjalide tootmise otstarbeks," ütles

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola, kelle sõnul muudab põlevkivituha ostjatele atraktiivseks asjaolu, et tegu on tööstuse kõrvalsaadusega.

Põlevkivituhk kui lubiväetis on muutunud Eesti põldude väetamisel aina populaarsemaks. Tootja põhjendab seda sellega, et eelmisel aastal võtsid põllumehed kasutusele mitmed spetsiaalseid väetiselaotureid. Mullateadlaste sõnul on oluline enne kasutamist veenduda, kas sellele põllule põlevkivituhk väetisena sobib. Kümmekonnale Eestimaa põllule on kõrge väävlisisaldusega põlevkivituhk suutnud juba kahju teha.

"Enne kui lubjata, tuleb võtta mullaproovid, siis on võimalik panna mullale täpne diagnoos ja ravi ehk määrata õiged kogused. Ja kui muld on liiga happeline ehk happelisus on alla 5,5, siis tuleks eelistada põlevkivituha segu lubjakivijahuga või üldse teisi lubiväetisi. Põlevkivituhk sobib maadele, kus on lubjatarve suhteliselt väike - sellisel juhul on tema kiire mõju põllumehele väga kasulik," sõnas Maaelu Teadmuskeskuse mullavaldkonna juht Priit Penu.

Kokku tekkis Enefit Poweri põlevkivitööstuses eelmisel aastal üle 4 miljoni tonni põlevkivituhka. Põlevkivituha müük on ettevõttele hea võimalus muuta kulud tuludeks, sest mäkke ladustamise korral peab selle eest maksma ladestustasu.