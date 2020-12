Keskkonnaettevõte Ragn-Sells soovib elektrijaamade lendtuhast eraldada väga puhast lubjakivi ja kasutada seda plasti, paberi ja ehitusmaterjalide tootmises. Kuna aga tehases töödeldavat tuhka tuhamägedesse enam ei ladustata, jääb Narva-Jõesuu linn ilma keskkonnatasudest. Tuhaladestuse eest laekub linnale umbes 80 000 eurot aastas.

"Kui üks keemiaettevõte tuleb kogukonda ja ütleb, et ma tahan ehitada teile mingi tehase siia ja öelda samas, et aga juhtub ka nii, et te jääte sellevõrra ka rahast ilma, mitte et raha anname teile, siis tekib ka küsimus elada väga kehvades tingimustes: seal kus on haisud, kus on keemiat õhk täis ja samas me peame sellele peale maksma veel omakorda. Kas see on siis meie eesmärk? Ma arvan, et ei ole," põhjendas Narva-Jõesuu volikogu esimees Aare Objartel otsust eriplaneeringut mitte algatada.

Keskkonnaettevõtte hinnangul näitab Narva-Jõesuu volikogu otsus omavalitsuste suhtumist ringmajandusse.

"Kui me räägime, et põlevkivi ja sellest tekkivad jäägid on probleem, millele võiks lahenduse leida, keskkonda võiks paremaks teha ja kui me siis ütleme tegelikult päris kõva häälega välja, et lühiajaline väike summa on olulisem kui pikaajalised suured keskkonnaprojektid, siis ma arvan, et see on pigemEesti riigi probleem, mitte niivõrd Ragn-Sellsi probleem," kommenteeris volikogu otsust AS-i Ragn-Sells juhatuse esimees Rain Vääna.

Ragn-Sells Narva-Jõesuuga sel teemal enam vaielda ei taha, vaid otsib tehasele teist asukohta.

"Siis see raha jääb saamata niikuinii. Tuha me võtame ikkagi mäest ära, aga ladestustasu jääb saamata. Peame ümberkaudsete valdadega nõu ja eks siis see, kes on kõige rohkem meist huvitatud, algatab eriplaneeringu," ütles Vääna "Aktuaalsele kaamerale".

Ragn-Sells loodab aastas miljon tonni tuhka väärindava tehase Ida-Virumaal käiku anda viie aasta pärast.