Ukraina sõjaväelane: kõige efektiivsemad on tankitõrjesüsteemid

Ida-Ukrainas käivad tulised lahingud. Vene väed püüavad Izjumi kandis peale tungida, et edeneda Slovjanski ja Kramatorski suunal. Nende katseid ei saada aga eriline edu, sest ukrainlaste vastupanu on väga visa.

Pärast remonti läbivad Ukraina tankid kohustusliku laskekalibreeringu. Proovilaskmine toimub Izjumi kandis mõne kilomeetri kaugusel rindejoonest. Rivvi naasevad nii masinad kui ka mehed. Mehaanik-juht hüüdnimega Caesar on elav legend. Oma eelmise masinaga sõdis ta kuulsa vene Kantemirovskaja tankidiviisi vastu.

"Tank sai tabamuse ja süttis põlema. Ma jõudsin välja hüpata ja jooksin algul eemale. Siis proovisin ka komandöri päästa, aga tank põles väga intensiivselt. Komandör sai surma. Sihtur sai suuri põletushaavu, kuid jäi ellu. Venelased tegid mulle kambaka. Raske on ühe tankiga Kantemirovskaja diviisi vastu hakata," rääkis Caesar.

Aga kui teile saadetaks, näiteks, Leopard või prantsuse LeClerc või Abrams, kas saaksite nendega hakkama? "Jah, kolm-neli päeva ja võiksime minna lahingusse. Ma räägin tõsiselt, andke mulle ükskõik milline tank ja kolme-nelja päeva pärast ma sõidan sellega mehaanik-juhina sama hästi nagu T-64BV-ga, ausõna," rääkis Caesar, kes on 54-aastane.

"Mulle väga meeldivad tankid. Väga meeldivad, sellepärast jäängi rivvi. Ja mis iganes tank mulle antaks, oleks samuti rivis," sõnas ta.

Rindejoon Harkivi oblasti lõunaosas koosneb põldudest, metsaribast, kaevikutest ja pidevast suurtüki- ja raketitulest.

Izjumi kandis püüavad vene väed tõrjuda ukrainlasi nende positsioonidelt, kuigi see ei tule neil väga hästi välja.

"Olukord Izjumi kandis on stabiilne ja kontrolli all. Me jälgime vastast, jälgime tema logistikat. Kuhu iganes ka nad ei läheks, me saame sellest ette teada ja tabame nad, kui nad liikuma hakkavad. Nad kannavad suuri kaotusi," rääkis Ukraina sõjaväelane Anton.

Tõsi, paljud katsed ühe hoobiga võtta mõni Ukraina küla kontrolli alla lõppevad vene sõdurite jaoks haletsusväärselt. "Nende ülemus valetab neile, et nad läheksid lahingusse. Neile öeldakse selles asulas ei ole kedagi. Minge võtke ära, pange kontrollpostid üles ja kaitske positsioone. Nad tulevad, aga seal on juba ees Ukraina sõjaväelased, kes annavad neile vastu hambaid. Nad lähevad tagasi või pigem ei lähe nad enam mitte kuhugi. Selline olukord meil siin valitsebki," rääkis Vlad, samuti Ukraina sõjaväelane.

Ukrainlane Serhii on rindel olnud alates esimesest päevast, 24. veebruarist. "Me peame vastu, meil on kõik rahulik, kõik on hästi," ütles ta.

Läänest saadetud relvastus annab oma panuse Vene argessiooni peatamiseks.

"Tänu välispartneritele me saame palju relvastust. Kõige efektiivsemad on tankitõrjesüsteemid, mida meil ei olnud NLAW-id, Javelinid jne. Kogu relvastus, mida meil vaja oli, on meil nüüd olemas. Oleme valmis vastast hävitama ja seda me teemegi," rääkis Anton.

Barvenkovo küla Izjumi kandis on jäänud viimastel nädalatel pidevalt Vene raketi- ja suurtüki tule alla. Elanikud on sunnitud lahkuma oma kodudest või pigem sellest, mis on nende majadest alles jäänud.

"Me evakueerisime nad puruks pommitatud majast just praegu. Nende kodu

sai täna öösel mürsutabamuse," rääkis sõjaväelane.

Naaberküla jäi tule alla vähem kui tund enne AK korrespondendi saabumist. Surma said peremeheta jäetud lehmad ja lambad. Kannatada sai ka kohalik kool, kuid kooli raamatukogu jäi peaaegu terveks. Raamatuid loevad siin aga nüüd koolilaste asemel hoopis küla kaitsvad Ukraina sõdurid.