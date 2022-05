9. mai tähistamine on politsei kinnitusel kulgenud rahulikult

Vaher ütles ERR-ile, et ennelõunal registreeriti kolm märkimisväärset vahejuhtumit. Üks purjus mees keeldus eemaldamast Georgi linti ning ühtlasi üritas ta Tallinnas korraldada autokolonni, kus autode küljes olnuks sõda toetav sümboolika. Tallinnas toimetati hommikul jaoskonda üks naine, kes kutsus üles nõukogude sõduri vormi kandma. Politsei pidas temaga ennetava vestluse. Narvas viidi jaoskonda mees, kes keeldus Georgi linti ära võtmast.

"Muus osas on olnud rahulik. Näha on, et sümboolika keelustamine on jõudnud inimestele kohale ja rikkumisi on väga vähe tulnud," ütles Vaher.

ERR-iga uuesti pärastlõunal rääkinud Vaher ütles, et kella 14.45 ajaks oli politsei algatanud 25 väärteomenetlust. Tallinnas ja Narvas on olnud umbes 100 sõjasümboolikaga seotud juhtumit.

"Narvas paistavad silma ka korduvrikkujad, kellega me oleme korduvalt vestelnud, aga kellele ikkagi ei paista kohale jõudvat see, et sel aastal tähistatakse 9. maid teistmoodi kui varasemalt," ütles Vaher.

Vaher tõi välja kaks keelatud sümboolikaga seotud juhtumit. "Esimene oli Tallinnas Pronkssõduri juures, kus ema võttis kaasa oma väikse lapse, kes kandis Nõukogude Liidu sõjaväe raudteevägede mütsi. Ja kuigi ema ise väitis, et tegemist ei ole sõja sümboolikaga, siis selgelt paistis välja, et sellega propageeritakse Nõukogude armeed. Me võtsime mütsi sellest olenemata hoiule, aga kedagi menetlema ei hakanud. Kuna ema väga nupukalt kasutas ära enda last, et enda meelsust väljendada," rääkis Vaher.

Vaheri sõnul on näha üle Eesti, et mälestajad on järjest nupukamaks läinud ja üritavad leida erinevaid võimalusi, kuidas oma meelsust väljendada. "On see valge lint, on see sõjaväe sümboolika, on need mingid ise tehtud sildid, lindid plakatid. Nendesse me suhtume samamoodi nagu Georgi linti või Z-tähte," rääkis ta.

Teine juhtum oli Vaheri sõnul Sillamäel, kus politsei oli sunnitud korterisse sisse murdma. "Seal oli probleem selles, et isikul lehvis aknal Nõukogude Liidu lipp. Isik ise oli kodus ja keeldus politseinikele ust avamast. Pikad läbirääkimised ei andnud tulemust ja sellest tulenevalt olime sunnitud ukse avama ja selle lipu sealt eemaldama," sõnas Vaher.

Organiseeritrud kogunemiste korraldamisi ei ole politsei praeguse seisuga tuvastanud.

Juba pühapäevast saadik on 9. mai tähistajad Tallinnas pronkssõduri juurde lilli viinud.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles esmaspäeva hommikul, et lisaks tavajõududele on politseil 9. mai tõttu esmaspäeval tööl kuni 600 politseinikku lisaks, kes vajadusel appi korda hoidma tulevad.

Varasematel aastatel on tuhanded inimesed 9. mail Tallinnas kogunenud kaitseväe kalmistule, kus 2007. aastast asub pronkssõdurina tuntud monument Teises maailmasõjas võidelnud nõukogude sõduritele. Paljud on sinna tulnud ka rongkäigus, kandes nõukogude armee ja Venemaa sümboolikaga lippe, rõivaid ja muud sellist. Tänavu on sellised tegevused keelatud, lubatud on vaid haual ehk pronkssõduri juures käimine ja rahumeelne mälestamine. Konfliktide vältimiseks on ala piiratud aedadega.