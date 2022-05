Märtsis olid kaupade eksport ja import rekordtasemel

Statistikaameti andmetel mõjutas kaubavahetuse kasvu enim nii märtsis kui ka esimeses kvartalis tervikuna mineraalsete kütuste ja elektrienergia ekspordi ja impordi suurenemine.

Eesti eksportis kaupu jooksevhindades ligi kahe miljardi ja importis ligi 2,2 miljardi euro eest.

Kaubavahetuse puudujääk oli 191 miljonit eurot, mis suurenes 2021. aasta märtsiga võrreldes ligi kolme miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et aastaga on ekspordihinnad kasvanud 24 protsenti ja impordihinnad 27 protsenti, mis on oluliselt mõjutanud kogu kaubavahetuse käivet.

"Oluliseks mõjutajaks nii märtsis kui ka kogu esimeses kvartalis on mineraalsete kütuste ja elektrienergia, puidu ja puittoodete, põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning metall ja metalltoodete eksport ja import," lisas Puura.

Kaupadest eksportis Eesti märtsis kõige rohkem mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmed ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta märtsiga suurenes enim ehk 229 miljoni euro võrra mineraalsete kütuste, 58 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete ning 48 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete väljavedu.

Eesti suurim ekspordipartner oli Soome, järgnesid Läti ja Rootsi. Soome eksporditi enim mootorite osasid ja metallkonstruktsioone, Lätti elektrienergiat, Rootsi kokkupandavaid puitehitisi ja kommunikatsiooniseadmeid.

Väljavedu kasvas kõige rohkem Lätti, Soome ja Kreekasse. Lätti eksporditi enam elektrienergiat, Soome metallkonstruktsioone ning Kreekasse mineraalkütuseid.

Reeksport Eestist kasvas 51 protsenti, kodumaiste kaupade väljavedu aga 29 protsenti. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 70 protsenti kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu töödeldud kütuste, vanametalli ning kokkupandavate puitehitiste eksport.

Kaupadest importis Eesti enim mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmeid, metalle ja metalltooteid ning keematööstuse toorainet ja tooteid. Kõige rohkem ehk 111 miljoni euro võrra kasvas mineraalsete kütuste ja elektrienergia, 91 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete ning 68 miljoni euro võrra keemiatööstuse tooraine ja toodete sissevedu.

Kaupu importis Eestikõige rohkem Soomest, Leedust ja Saksamaalt. Enim kasvas sissevedu Soomest, Leedust ja Venemaalt. Soomest imporditi rohkem elektrienergiat, Leedust mootorikütuseid ning Venemaalt mineraalseid kütuseid.