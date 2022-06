Puiduettevõtjad kurdavad turu jahtumise üle

Hiljuti oma 75. tegutsemisaastat tähistanud kõvamööbli tootja Wermo peamised turud on Skandinaavias ja Kesk-Euroopas, mis nüüd on näitamas mõningast jahenemist. Ühelt poolt ongi kevad-suvi mööblimüügis madalaeg, ent sedapuhku avaldab mõju ka koroonaaja lõpp.

"Piltlikult öeldes on selline peojärgne pohmell. Poolteist aastat on kodusid sisustatud, mööblit ostetud, nüüd on kõik sellest sisustamisest natuke väsinud," selgitas Wermo müügidirektor ja arendusjuht Peeter Kuum.

Eesti üks suuremaid pehmemööbli tootjaid Tarmeko toob välja sama trendi. Ettevõtte juht Jaak Nigul sõnas, et nende lõpptoodete hind on nagu Wermolgi tõusnud kuni 20 protsenti ja enim on hinnatõusu hoogustanud just puitmaterjali kallinemine.

"Erinevad raiepiirangud ja impordipiirangud on puidu kättesaadavust vähendanud ja hinda tõstnud väga tugevalt. Puittoodete hinnad on läinud üles, lõpuks kliendid ei soovi neid kõrgeid hindu enam maksta, kaasneb nõudluse langus, sellega kaasneb tootmise langus," rääkis Nigul.

Kuigi kumbki ettevõte ei kurda praeguse müügi üle, on nad mures, mis saab sügisel.

"Kasvavad hinnad on Euroopas tarbijate kindlustunnet kõvasti vähendanud. Selles mõttes sügis tuleb päris... ei oska keegi ette ennustada, aga tellimuste hetkeline voog on langenud," rääkis Kuum.

"Praegu me pehmemööbli kohapealt veel ei tunne turu langust, veel ei ole, aga ma arvan, et kui sügisel inimesed hakkavad saama uusi küttearveid, mis saavad olema hoopis teistsuguse tasemega kui seni, ma arvan, et siis see langus tuleb," ütles Nigul.

Tarbija ettevaatlikumaks muutumist tajuvad mööblitootjatest teravamalt aiamajade, tünnisaunade ja palkamajade tegijaid. Võrumaal Rõuges Kesk-Euroopa ja Hollandi turule aiamaju tootva Hut Eesti juht Jaak Kärson ütles, et nende müük langes eelmisel kuul 20 protsenti ja sel kuul on langus jätkunud.

"Turg ei tööta praegu, inimene panustab muudele toodetele, toidule, küttele, samuti mõjub inflatsioon. Aga inimene on muutunud väga pelglikuks, sõda on veninud 100+ päeva ja seda kardetakse," selgitas Kärson.