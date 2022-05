Allikad: Brüssel loobub EL-i tankeritega Vene nafta vedamise keelust

"Kreeka oli nende liikmesriikide hulgas, kes lükkasid kolmandatesse riikidesse eksportimise keelustamise EL-i kuuendast sanktsioonipaketist välja," ütlesid asjaga kursis inimesed Bloombergile.

Selline meede oleks vähendanud Moskva naftaeksporti. Kreekale kuulub umbes 25 protsenti maailma naftatankeritest.

Brüssel tegi sanktsioonipaketi raames ka ettepaneku, mis keelaks Euroopa firmadel kindlustada tankereid, mis veavad Venemaa naftat. See ettepanek on endiselt päevakorras. See keeld võib märkimisväärselt kärpida Moskva sissetulekut.

EL-i liikmesriigid pidasid terve eelmise nädala läbirääkimisi Vene naftaembargo kehtestamiseks. Naftaembargo kehtestamisel on peamiseks probleemiks Ungari, kes pole etteantud tähtaegadega nõus.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus esmaspäeval Budapestis Ungari peaministri Viktor Orbaniga. "Me tegime edusamme, kuid tööd on vaja edasi teha," ütles von der Leyen.