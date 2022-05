Mitmed Eesti gaasimüüjad on loobunud fikseeritud hinnaga pakettide müügist

Maagaasi müüja Eesti Gaas on lõpetanud heitliku turuolukorra tõttu fikseeritud hinnaga pakettide müügi eratarbijale, Eesti Energia on üldse loobunud kõigi maagaasi müügilepingute sõlmimisest. Samas saab kindla paketihinnaga kodugaasi osta näiteks Alexelast, kuid see on kallis.

Eesti Gaas toob fikseeritud pakettidest loobumise põhjenduseks Venemaa sõjast Ukrainas tingitud ebastabiilse turuolukorra.

"Heitliku turuolukorra tõttu oleks gaasi fikseeritud hind hetkel ebamõistlikult kallis, seetõttu soovitame kliendile paindlikku paketti, mis muutub vastavalt turu võimalustele. Fikseeritud hinna pakkumiseks peaks gaasi turuhind stabiliseeruma, praegu seda veel ei paista," ütles Eesti Gaasi pressiesindaja Kersti Tumm.

"Elektri fikseeritud pakette pakume jätkuvalt, kuid ka seal on hinnatase kõrge, seega eelistatakse praegu tugevalt börsipaketti," sõnas Kersti Tumm.

Eesti Energia sõnul pole maagaasi müük nende põhiäri, kuid Eestis on neil siiski ligi 4500 klienti.

Tänases turuolukorras on Eesti Energia uute lepingute sõlmimisest üldse loobunud, sest ei suuda tarneid garanteerida.

"Kliendiga lepingut sõlmides tahame olla kindlad, et suudame kogu lepinguperioodiks kliendi jaoks turult vastava koguse gaasi osta," ütles ERR-ile Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

"Taastame uute lepingute sõlmimise niipea, kui gaasiturul olukord normaliseerub," lisas ta.

Kehtivaid gaasilepinguid lubab Eesti Energia täita. "Klient ei pea mures olema - nendele on gaas garanteeritud," märkis Luts.

Fikseeritud maagaasi paketti saab eratarbija Eestis siiski osta. Seda pakuvad näiteks gaasimüüjad Alexela ja 220 Energia.

"Me ei ole kordagi lõpetanud erakliendile ei fikseeritud ega börsihinnaga maagaasi pakkumist. Tõsi, olukord gaasiturul on pingeline, aga ka hetkel on võimalik maagaasi veel varuda ja saame seda seetõttu eraklientidele fikseeritud hinnaga ka pakkuda," rääkis Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu.

Nõu sõnul on keerulisem olukord ärikliendi turul, kus mahud on suuremad ja seetõttu riskid ka gaasimüüja jaoks suuremad.

Paldiskisse LNG-võimekuse rajamises osalevale Alexelale annab kindlust riigi ja Eleringiga toimunud läbirääkimiste edukas kulg.

"Signaalid on LNG-terminali osas lubavad. Oleme aru saanud, et Alexela pakkumine LNG-terminali rajamiseks, täislahenduseks, on vastu võetud. See sisendab palju lootust, et oleme liikumas väga kiirelt sinna suunda, kuhu soovivad jõuda kõik gaasitarbijad ja kogu gaasiturg. See on varustuskindlus, tarneriskide maandamine ja piirkonnas stabiilne gaasihind," rääkis Nõu.

Fikseeritud gaasipaketi hind on Alexelas 1,5 eurot kuupmeetri kohta. 220 Energia müüb fikseeritud gaasipaketti hinnaga 1,488 eurot kuupmeeter.