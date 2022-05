LNG ujuvterminali rentija Paldiskisse pole endiselt selge

Pakri neeme otsa jõudis teisipäeval Belgia süvenduslaev, mis alustas rannikumerre haalamiskai rajamise ettevalmistustöödega. Lisaks süvendamisele käivad ka proovivaiamise tööd.

"Nagu algse graafiku panime selleks, et augusti lõpuks oleks haalamiskai platvorm valmis ja saaks Eleringile anda üle gaasitoru ja gaasiseadmete paigalduseks, selles graafikus praegu liigume. /.../ Eesmärk on ikkagi 1. novembriks valmis saada," ütles Marti Hääl.

Põhimõtteliselt hakkab valmiv Eesti LNG vastuvõtuvõimekus sarnanema Leedu omale, kus LNG tarnimise tagab gaasistamisvõimekusega ujuvterminal Independence. Seda laeva varustavad omakorda tavalised LNG tankerid.

Kes toob Paldiskisse gaasistamisvõimekusega laeva, pole veel selge.

"Meil käivad läbirääkimised laeva osas ja tegelikult on teada, et soomlastel käivad ka. Eks siin lähiajal ongi vaja n-ö kokku leppida, milline neist laevadest siia sügiseks siis tuleb," ütles Hääl.

"Me ootame tegelikult praegu soomlaste vastust, kas nad on nõus, et see laev on seal, milliste tingimustel see on. Ja sellest sõltub loomulikult see, kas siis erasektor hangib oma laeva või ei hangi oma laeva," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE).

Valitsus pole lõpuni kindel, kas erainvestorid suudavad LNG vastuvõtu lubatud ajaks rajada. See on üheks põhjuseks, miks riik soetab oma gaasivaru.

"Iga ehitus on valmis siis, kui ta saab ehitusloa. Ja arvestame ikkagi sellega, et kogu see protsess tegelikult on, nagu mõlemad osapooled on öelnud, see on maailmarekord. Nii kiiresti ei ole midagi kunagi varem tehtud. /.../ Küsimärke jääb endiselt palju üles ja loomulikult seetõttu on mõistlik omada ka sellist garanteeritud varu," rääkis Aas.

"LNG osas tuli erasektor nüüd ütlema, et nad saavad ise kõik tehtud. Mina küll kardan väga seda, et see on selline projekt, kus talvel öeldakse, et teate, et me ikkagi ei saa ise hakkama, ja küsitakse siis mingit tohutut toetust riigilt. Aga praegu on öeldud, et see nii ei ole, erasektor on valmis seda ise tegema," kommenteeris peaminister Kaja Kallas (RE).

"Meie omas osas oleme kindlad, aga selles, kas Elering oma ülesandega hakkama saab, me kindlad ei ole. Aga me väga loodame, et ta on oma sõnade vääriline," ütles Hääl.