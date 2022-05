Paldiski Sadamad tahab LNG ujuvterminali Põhjasadamasse

Paldiski Põhjasadama omanik Paldiski Sadamad AS saatis valitsuse liikmetele pöördumise, milles leiab, et Põhjasadam oleks LNG ujuvterminali asukohaks parem kui Pakri poolsaare tippu rajatav Alexela terminal.

Pöördumise saatnud Paldiski Sadamate AS nõukogu esimees Aleksei Mürisep ütleb kirjas, et LNG ujuvterminali majutus Paldiski Põhjasadamas on võimalik kohe ning seega oleks Eesti gaasiga varustamise tagamine 1. novembriks teostatav.

Mürisep kirjutab, et Paldiski Põhjasadamast on kiireim meritsiühendus Rootsi, Soome ja ülejäänud Euroopaga, sadam on looduslikult sügav ja aasta ringi jäävaba.

"Paldiski Põhjasadam on turvalisim, kiireim, odavaim, kindlaim ja kõige loogilisem asukoht Eesti LNG ujuvterminali paigutamiseks, millega on võimalik tagada Eesti gaasiga varustamise kindlus lähitulevikus. LNG ujuvterminali omanikfirma kinnituse kohaselt on sadam täielikult sobiv ujuvterminali jaoks," seisab kirjas.

Mürisep märgib, et praeguses turuolukorras oleks kiirendatud korras uue kai rajamine kulukas ja see ei pruugi valmida õigeks ajaks. Lisaks leiab ta, et Alexela pakutav ujuvterminali koht Pakri poolsaare tipus on ebasobiv ning asub põhimõtteliselt avamerel.

"Meile teadaolevalt ei luba ujuvterminalide omanikud teatud lainekõrgusest (0,7m) alates ujuvterminali hoida ühendatuna gaasitrassiga, mis tähendaks, et terminal peab lõpetama töö ning liikuma kaldast kaugemale reidile. Sellel perioodil oleks Eesti gaasivarustus peatatud. Praegu pakutud lahenduste puhul tundub meile, pole seda fakti arvesse võetud. Sellised laeva turvalisusest tingitud otsused teevad ujuvterminali kapten ning omanik, Eesti riik siinkohal dikteerida ei saa," seisab pöördumises.

"On ebatõenäoline, et kogu vajalik infrastruktuur on võimalik valmis ehitada 1. novembriks 2022. a. Sellele lisaks asub kiirkorras planeeritav ujuvterminal Natura 2000 looduskaitsealal, tegemata on keskkonnamõjude hindamine."

Seega teeb Paldiski Sadamate AS ettepaneku "kaaluda võimalust kasutada LNG ujuvterminali asukohana Paldiski Põhjasadama olemasolevat ja turvalist kaid nr. 7. Vajadusel on sadam valmis kogu muu sadamategevuse piiramisega, et tagada terminali täielik ohutus".

"Selle ettepaneku rakendamisel on vajalik luua ainult mõnekilomeetrine maismaa toruühendus BalticConnectoriga. Vajaliku ühenduse tehniline eskiislahendus on olemas ja sellise maismaatoru ehitamine on kiire ning odav. Toru ehitamise ajal on võimalik korraldada konteineriseeritud LNG transport Balticconnectorini.

Kaid võib asutada kasutama koheselt, see on valmis," ütleb Mürisep.

Mürisep märgib, et seni on Paldiski Põhjasadama pöördumised ametkondadelt vastuseta jäänud.