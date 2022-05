Läänemets: sotsidest valimisteni valitsuse varuratast ei saa

Kuigi Reformierakond on Sotsiaaldemokraatide juures valitsuse moodustamiseks ühisosa kompamas käinud, ei kavatse sotsid Keskerakonna asemel nii-öelda varurattana riigikogu valimisteni koalitsiooni minna, ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Kindlasti on meil võimalik Reformierakonnaga ühisosa otsida ja leida ning eks ole olnud vestlusi ja kompamisi ka. Sotsiaaldemokraadid on valmis vajadusel vastutust võtma ja kandma, kuid töö ja poliitika peavad olema sisulised, valimisteni varuratas me olla ei kavatse," ütles Läänemets ERR-ile.

"Me kõik teame, mis on tänase koalitsiooni võimalikud alternatiivid ning ühte saime juba möödunud koalitsiooni näol kogeda. Reformierakonnast oleks vastutustundetu alternatiive mitte kaaluda, sest sellega sillutaksid nad ise EKRE-le teed tagasi valitsusse," lisas ta.

Valitsuse pinged kaasa toonud peretoetuste eelnõule otsustas Sotsiaaldemokraatlik Erakond Läänemetsa sõnul allkirjad panna seetõttu, et nägi reaalset võimalust selles valdkonnas midagi ära teha. "Kui me saame laste heaks sellest keerulises hinnatõusu olukorras midagi ära teha, siis seda tuleb teha," lausus Läänemets.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles neljapäeval, et kui peretoetuste eelnõu Jaanipäeva ajal seadusena vastu võetakse, on praegune valitsus lõpetanud toimimise ning seejärel hakkab Reformierakond tegema pingutusi uue koalitsiooni loomiseks Isamaa ja Sotsiaaldemokraatidega.

Läänemetsa hinnangul näitas Keskerakond peretoetuste eelnõu riigikogu menetlusse esitamisega oma jõupositsiooni valitsuses.

"Tavaliselt lõhutakse sellega koalitsioone. Aga kuna Reformierakond on Keskerakonna arvates mingis sundseisus ja nad valitsuspartnerit vahetama ei hakka, siis nad suruvad. See on muidugi imetlusväärne, kuidas taaskord peaministri erakond laseb seda kõike teha," kommenteeris Läänemets.

"Kogu aeg võetakse sisse need sammud, mida Keskerakond teeb. Valitsuse koostööle see muidugi hästi ei mõju," lisas Läänemets.