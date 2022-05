Karilaid: tahame peretoetuste eelnõu vastu võtta ja koalitsiooniga jätkata

Valitsus on sidunud kolmapäeval lisaeelarve vastuvõtmise riigikogus usaldushääletusega. Võrklaev usub, et Keskerakonna hääled peavad, kuna lisaeelarvesse on mõlemad koalitsioonipartnerid panustanud.

Karilaid kinnitas, et Keskerakond toetab lisaeelarve vastuvõtmist.

"Ma tahan väita, et usaldus on meie vahel kasvanud, sest alles kaks-kolm kuud tagasi Reformierakond väitis, et usaldushääletusega nemad ühtegi eelnõud ei seo. Aga nüüd, ennäe imet, homme me seome. Ja me oleme lubanud, et seome selle eelarve usaldusega ja seda eelarve vastuvõtmist me toetame. Seitse ministrit on sinna panustanud," rääkis ta.

Karilaid lisas, et Keskerakonna hinnangul on lisaeelarve selline, mis aitab minimaalselt edasi liikuda, aga inimeste toimetulek on selles liiga vähe kajastunud. "Sellepärast me perehüvitiste eelnõu ka esitasime."

Karilaid loodab, et Reformierakond ühineb peretoetuste eelnõuga. "Reformierakond on korduvalt väitnud, et laste toetamine on ka nende jaoks oluline. Siis me jõuame sõnadelt tegudele ja loodan, et enne jaanipäeva on see eelnõu seaduseks vastu võetud," rääkis ta.

Võrklaeva kinnitusel pooldab Reformierakond lastetoetuste tõstmist. Samas on erakonna hinnangul vaja eelnõu vastuvõtmiseks aega.

"Reformierakond on algusest peale öelnud, et sellel keerulisel ajal, kus hinnad kasvavad, Reformierakond on seda meelt, et lapsi tuleb toetada ja sellele ideele me kordagi "ei" pole öelnud. Mida Reformierakond on öelnud, et selliseid suure mahuga otsuseid - ligi 300 miljonit on selle maht, see on püsikulu aastateks - tuleb natuke pikemalt kaaluda ja leida ka katteallikad," selgitas Võrklaev.

Ta lisas, et kuna ka Keskerakonna eelnõu järgi tõuseks lastetoetused alles 2023. aasta veebruarist, siis võiks seda küsimust Reformierakonna hinnangul arutada järgmise aasta riigieelarve menetluse käigus.

Võrklaev küsis Karilaiult, kust plaanib Keskerakond saada lastetoetustele katteallikad. Karilaiu sõnul saab kasutada maksulaekumisi ja laenuraha.

Karilaid tõdes, et kuigi Keskerakonna läbisaamises Reformierakonnaga on tõsiseid probleeme, ei taha Keskerakond valitsuspartnerit välja vahetada. "Me tahame eelnõu vastu võtta ja jätkata tööd," sõnas ta.