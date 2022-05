Sõja uueks faasiks valmistuv Ukraina loodab relvade alla tuua miljon võitlejat

Oluline 13. mail kell 18.30:

- Ukraina väed hoidsid ära Venemaa jõeületuskatse Donbassis;

- Paigas, kus ukrainlased kaks Venemaa pontoonsilda õhku lasid, jätkuvad intensiivsed lahingud;

- USA kaitseminister vestles Šoiguga

- Mariupoli Azovstali terasetehases varjunud tsiviilisikud on tõenäoliselt sealt väljas, vahendab CNN seal viibiva Ukraina ohvitseri sõnu. Käivad jõupingutused kompleksi jäänud sõdurite evakueerimiseks;

- ÜRO ametnik Putinile: kui Ukraina sadamad jäävad blokeerituks, hukkub miljoneid inimesi;

- Ühendkuningriik nõuab Venemaale täiendavaid sanktsioone;

- Carpenter: sunniviisiline ümberasumine ja vägivald filtreerimiskeskustes on sõjakuriteod;

- Esimene Vene sõdur läheb Ukrainas toime pandud sõjakuritegudes süüdistatuna kohtu alla.

Ukraina kaitseminister loodab käimasoleva sõja uueks ja pikaks etapiks valmistudes relvastada miljon võitlejat.

Kaitseminister Oleksii Reznikov kirjutas sotsiaalmeedias, et Ukraina peab sõja võitmiseks üksikasjalikult plaanima oma ressursse ja vältima vigu. Tema sõnul on Venemaa juba praeguseks strateegilises mõttes lüüa saanud, edastab BBC.

Ta lisas, et relvade kohalejõudmine välisriikidest ning Ukraina enda tootjate panus aitab vastasseisus Venemaaga jõudude tasakaalu enda poole kallutada. Samas hoiatas Reznikov, et Ukrainal seisavad ees erakordselt rasked nädalad.

"Keegi ei oska öelda, mitu. Sel ajal paneme vihast hullunud vaenlasele vastu eelkõige oma jõududega," kirjutas Reznikov.

"Venemaa-vastaste sanktsioonide kasvav surve ning suurenev välisabi Ukrainale peaks mõne kuu jooksul looma tingimused, kus Kreml lõpuks kaotab igasugused võimalused saavutada mingitki edu. Siis avaneb uus võimaluse aken Ukrainale. Sel äärmiselt raskel ajal me vajame ühtsust, kokkukuuluvust, tahet ja kannatlikkust," lõpetas Reznikov.

Värske satelliidipilt Azovstali tehasest Autor/allikas: SCANPIX/AP/

Venemaa kaotas Sjeverodonetskist läänes asuvat Siverski Donetsi jõge ületades vähemalt ühe pataljoni taktikalise rühma soomusmanööverelemendid ja sinna paigutatud pontoonsillaseadmed, teatas Suurbritannia oma luureteabe värskenduses.

BlackSky satelliidipilt näitab, et ukrainlased jätkavad Venemaa edasitungi tagasilöömist üle Siverski Donetsi jõe Bilohorivka küla lähedal.

Neljapäeva pärastlõunal tehtud satelliidipildil on näha jõest lääne pool asuvast tihedast metsast tõusmas suuri suitsusambaid.

Suits varjab suurt osa sellest piirkonnast, kuid fotodelt paistab võimalik kolmas pontoonsild, mis on veel terve, vahendab CNN.

Reutersi ajakirjanike kinnitusel kontrollib Ukraina praegu Siverski Donetsi jõe kallasteni ulatuvat territooriumi, mis asub Harkivist umbes 40 km idas.

Luhanski oblasti kuberner Sehii Haidai ütles reedel, et Vene väed on teinud kolm ebaõnnestunud katset ehitada sillad üle Siverski Donetsi. Ukrainlased lõid venelased iga kord tagasi, kui nad pontoonsildu üritasid ehitada, hävitades niiviisi kolme päeva jooksul ligikaudu 70 ühikut tehnikat ja varustust. Ühtlasi hävitasid ukrainlased Vene helikoptereid ja kiirkaatreid.

Kuberner ütles, et Vene väed püüavad piirata ümber Sjeverodonetski ja Hirske linnad ning lõigata niiviisi Ukraina väed ära.

USA kaitseminister suhtles esimest korda sõja jooksul Vene kolleegiga

USA kaitseminister Lloyd Austin kõneles reedel esimest korda pärast sõja puhkemist Ukrainas Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga, vahendab CNN Pentagoni teadet.

"13. mail rääkis kaitseminister Lloyd J. Austin III Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga esimest korda pärast 18. veebruari," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Vestluses nõudis Austin viivitamatut relvarahu Ukrainas ja rõhutas vajadust säilitada omavahelised suhtluskanalid.

Kiiev: Venemaa jätkab Mariupoli pommitamist ja toob Lõuna-Ukrainasse vägesid juurde

Ukraina kindralstaap teatas, et Vene väed jätkavad Mariupoli pommitamist. Kindralstaabi teatel jätkab Venemaa ka Ukraina vägede blokeerimist Azovstali tehase lähedal.

"Täieliku kontrolli kehtestamiseks linna üle kasutab vaenlane õhulööke. Lähiajal tuleb oodata pommitamise sagenemist," teatas kindralstaap.

Zaporižžja piirkondlik administratsioon teatas, et on märke, et venelased proovivad piirkonnas tugevdada oma üksusi. Venemaa toob juurde rohkem varustust ja sõdureid.

Kiiev leevendas komandanditundi

Ukraina pealinn Kiiev lõdvendas komandanditundi. Kui varem algas komandanditund õhtul kell kümme, siis nüüd algab see linnapea Vitali Klõtško sõnul tund hiljem, kell 23. Piirangud kestavad kuni kella viieni hommikul. Alates esmaspäevast töötab kauem ka Kiievi ühistransport.

Borrell: EL annab Ukrainale sõjalist toetust 500 miljoni euro ulatuses

Euroopa Liidu (EL) välisasjade juht Josep Borrell ütles reedel, et Brüssel annab Ukrainale veel 500 miljoni euro ulatuses sõjalist toetust. Borrell lisas, et lähipäevil võidakse leppida kokku Venemaa naftaembargos, vahendas The Guardian.

Venemaa väidab, et hävitas Krementšuki naftatöötlemistehase

"Venemaa väed andsid Ukraina keskosas Krementšuki tööstuslinnas asuvale naftatöötlemistehasele raketilöögi, hävitades selle tootmisvõimsuse," väitis Venemaa kaitseministeeirum.

Ministeerium väitis veel, et Vene väed tulistasid Harkivi piirkonnas alla Ukraina hävitaja SU-27. Ukraina väed suruvad piirkonnas praegu Vene vägesid tagasi.

"Vene rakett tabas ka Harkivi lennujaama territooriumi," teatas Harkivi oblasti kuberner.

Reznikov: Ukraina on jõudmas "pikka" sõjafaasi

"Ukraina sundis Venemaad muutma oma sihtmärke operatiivsele ja taktikalisele tasemele ning on jõudmas pikka sõjafaasi," ütles reedel Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov.

"Selleks, et nüüd võita, peame hoolikalt planeerima, vältima vigu, koondama oma jõudu nii, et vaenlane ei saaks lõpuks meie vastu seista," lisas Reznikov.

Reznikovi sõnul ootas Moskva sõja alguses, et Ukraina alistub paari päevaga.

Zelenski: Venemaa strateegiline lüüasaamine on ilmne

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videokõnes, et Moskva lüüasaamine on ilmne kõigile maailmas ja ka neile, kes nendega (venelastega) siiani suhtlevad.

Zelenski ütles, et Venemaa on kaotuse tunnistamise asemel peitnud end suurtükitule ja pommitamise taha.

"Nad on argpüksid ja üritavad seda varjata uute raketi-, õhu- ja suurtükirünnakute taha," ütles Zelenski.

Venemaa jätkab samas pealetungi üritamist Ukraina idaosas Donbassi piirkonnas.

Ukraina sõjavägi teatas eile, et on vallutanud tagasi mõned linnad ja külad riigi kirdeosas Harkivi lähedal, kuid tunnistas samas, et Venemaa väed on saavutanud osalist edu kaugemal lõunas.

"Sjeverodonetski ümbruses korraldab vaenlane rünnakuid Kudrjašivkale ja Sjeverodonetskile ning saavutab osalist edu," ütles Ukraina kindralstaap neljapäeva hilisõhtul oma igapäevasel teabetunnil.

Ukraina rünnakus hävitatud Vene tankid ja muu sõjatehnika purustatud pontoonsilla kõrval. Autor/allikas: Ukraina peastaap

London: Venemaa jätkab vägede koondamist Izjumi ja Sjeverodonetski linnade juurde

Suurbritannia kaitseministeerium teatas reedel, et Venemaa jätkab vägede koondamist Izjumi ja Sjeverodonetski linnade juurde. Venemaa proovib läbi murda Slovjanski ja Kramatorski piirkondadesse, vahendas BBC.

Kaitseministeerium kinnitas, et Ukraina väed hoidsid ära Vene vägede jõeületuskatse Donbassis.

"Sellised jõeületused on väga riskantsed, see kirjeldab survet, mida Venemaa komandörid oma vägedele avaldavad, et saavutada edu Ida-Ukrainas," teatas kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel pole Vene väed suutnud teha olulisi edusamme.

Esimene Vene sõdur läheb Ukrainas toime pandud sõjakuritegudes süüdistatuna kohtu alla

Vene sõdur läheb reedel kohtu alla relvastamata Ukraina tsiviilisiku tapmises. See on esimene kord pärast sissetungi algust, kui Vene sõjaväelane antakse sõjakuriteos süüdistatuna kohtu alla.

Tankiüksuse teenivat seersant Vadim Šõšimarinit süüdistatakse Ukraina kirdeosas Tšupahhivka külas läbi avatud autoakna 62-aastase mehe tulistamises. Teda ähvardab eluaegne vanglakaristus vastavalt Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvile, mis käsitleb sõjaseadusi ja -kombeid.

Šõšimarini advokaat Viktor Ovsjanikov tunnistas, et tema vastu algatatud kohtuasi on tugev.

Ukraina kõrgeim prokurör teeb üha rohkem juurdlusi väidete kohta, et Vene väed tapsid, piinasid ja kuritarvitasid Ukraina tsiviilisikuid.

Peaprokurör Irõna Venediktova teatas, et uurib enam kui 10 700 võimalikku sõjakuritegu, milles on üle 600 kahtlusaluse, sealhulgas Vene sõdurid ja valitsusametnikud.

Kohtuprotsess Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Vene diplomaat: invasioon kulgeb graafiku kohaselt, kuid mitte nii kiiresti, kui mõned riigis sooviksid

Venemaa suursaadik Euroopa Liidu juures ütles, et Moskva sissetung Ukrainasse on õigel teel, kuid ei edene kiirusega, mida teatud inimesed soovisid.

"See jätkub teatud kiirusel, pidades silmas Ukraina olukorra erinevaid aspekte, sealhulgas vajadust kaitsta vägesid – Vene vägesid ning Donetski ja Luhanski rahvavabariigi liitlasi – ning tsiviilelanikkonda, " ütles suursaadik Vladimir Tšižov Sky Newsile.

Küsimusele tuumarelvade kasutamise kohta Ukrainas vastas Tšižov: "Kas NATO paigutab Ukrainasse tuumarelvi? Ma loodan, et mitte."

Tšižov lisas: "Erinevalt USA-st ei paiguta Venemaa tuumarelvi mujale kui oma territooriumile."

Tšižov ütles, et on sügavalt pettunud ja kurb Soome ja Rootsi NATO-ga ühinemise sammude pärast.

Kui Soome ühineb, võtab Venemaa teatud sõjatehnilised meetmed, ütles ta.

Kremli teatel arutasid Putin ja Scholz telefoni teel tsiviilisikute evakueerimist Azovstalist

Venemaa president Vladimir Putin arutas reedel Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga olukorda Ukrainas ja tsiviilisikute evakueerimist Mariupoli Azovstali terasetehasest, teatas Kreml.

Kremli teatel andis Putin hinnangu Venemaa-Ukraina läbirääkimiste olukorrale. Putini hinnangul blokeerib Kiiev läbirääkimisi, vahendas CNN.

Kremli teatel leppisid Putin ja Scholz kokku, et jätkavad erinevate kanalite kaudu suhtlemist.

USA: mitu tuhat ukrainlast saadeti niinimetatud filtreerimiskeskustesse ja kümned tuhanded viidi vastu tahtmist Venemaale

USA hinnangul on Vene väed saatnud vähemalt mitu tuhat ukrainlast töötlemiseks Venemaa niinimetatud filtreerimiskeskustesse ja "evakueerinud" veel vähemalt kümneid tuhandeid Venemaale või Venemaa kontrollitavale territooriumile," ütles USA suursaadik Euroopa julgeoleku ja koostöö (OSCE) juures Michael Carpenter.

Sunniviisiline ümberasumine ja vägivald, millega nn filtreerimiskeskustes viibijad silmitsi seisavad, on sõjakuriteod, ütles Carpenter.

"Arvukad pealtnägijate ütlused näitavad, et "filtreerimine" tähendab inimeste peksmist ja piinamist, et teha kindlaks, kas nad on Ukraina riigile lõpuni truud," lisas Carpenter.

CNN-i aprillis tehtud uurimine paljastas, et Vene sõdurid viisid Mariupoli elanikke Bezimennes asuvasse niinimetatud filtreerimiskeskusesse, kus nad registreeriti enne Venemaale saatmist, paljud vastu nende tahtmist.

Kümneid tuhandeid Ukraina kodanikke on alates sõja algusest sunniviisiliselt välja saadetud Donetski Rahvavabariiki ja Venemaale.

"Selle protsessi ellujääjad kirjeldavad sunniviisilist, mitut sihtkohta hõlmavat teekonda läbi erinevate "filtratsioonipunktide" Venemaa kontrolli all olevas Ida-Ukrainas ja lõpuks üle piiri Venemaale," märkis Carpenter.

Carpenteri sõnul kirjeldasid ohvrid neis keskustes invasiivset ja alandavat kontrolliprotsessi.

Ukraina otsib võimalusi sõdurite evakueerimiseks ümber piiratud Azovstali terasetehase kompleksist

"Oleme alustanud uut läbirääkimiste vooru ja soovime allkirjastada kokkuleppe evakueerimiseks Azovstalist," ütles Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk.

Tema sõnul on eesmärk evakueerida 38 raskelt vigastatud sõdurit.

Ukraina on valmis vahetama Vene sõjavange vigastatud Azovstali võitlejate vastu.

Venemaa on nõudnud kompleksis viibivate Ukraina sõdurite loovutamist.

ÜRO ametnik Putinile: "Kui teil üldse südant on."

ÜRO Maailma Toiduprogrammi juht David Beasley palub Venemaa presidendil Vladimir Putinil Ukraina Musta mere sadamad uuesti avada.

Miljonid inimesed üle maailma surevad, sest need sadamad on blokeeritud," ütles Beasley CNN-ile.

Küsimusele, mida ta Putinile otse ütleks, vastas ÜRO ametnik: "Kui teil on üldse südant ülejäänud maailma vastu, hoolimata sellest, kuidas te Ukrainasse suhtute, peate need sadamad avama."

Maailma viljaaidana tuntud Ukrainast pärit elutähtsad põllumajandussaadetised on sõjast räsitud riigis kinni, sest Odessa sadama ja naabersadamad on Venemaa blokeerinud.

Beasley hoiatas, et sadamad peavad järgmise 60 päeva jooksul tööle hakkama.

"Kui sadamaprobleemi ei lahendata ega avata, kukub Ukraina majandus täielikult kokku," ütles Beasley New Yorgis SABEW konverentsil. "Sadamad on kriitilised."

Ka Euroopa Liit on kutsunud liikmesriike üles leidma kiiresti viise oluliste põllumajanduskaupade transportimiseks Ukrainast mööda maismaateid, et stabiliseerida ülemaailmseid toiduvarusid.

Ühendkuningriik nõuab Venemaale täiendavaid sanktsioone

Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss kutsus rahvusvahelisi liitlasi üles kehtestama Venemaa-vastaseid sanktsioone seni, kuni see täielikult Ukrainast lahkub ja rahuga nõustub, seisab Ühendkuningriigi avalduses pärast G7 välisministrite neljapäeval Saksamaal toimunud kohtumist. Ta kutsus üles Venemaa-vastaseid sanktsioone mitte tühistama enne, kui need nõudmised on täidetud.

Välisminister kinnitas ka, et NATO liitlased peaksid plaanima aidata Ukrainal suve lõpuks üle minna NATO standardile vastavale varustusele. See hõlmaks NATO suurtükimürskude tarnimist, samuti väljaõpet ja teadmisi.

Lisaks NATO toetusele kutsus Truss ka G7-d üles kavandama rahalist ja tehnilist abi, et Ukrainat pärast sõda uuesti üles ehitada.