Paide uus piimakombinaat peaks valmima 2023. aasta suvel

Peatöövõtja aktsiaselts Nordecon alustas Paide uue piimatööstuse rajamist tänavu 21. juulil.

"Hoone karkass hakkab lähenema peaaegu poole peale ja järgmised tööd ongi juba karkassi välisseinad ja katuse sulgemine, sealt edasi juba sisetööd," ütles Nordeconi projektijuht Marek Sööt.

Tehase omaniku, aktsiaseltsi E-Piim Tootmine juhatuse esimees Jaanus Murakas ütleb, et Paidesse kerkib väga moodne piima töötlemise tehas, kus hakatakse valmistama juustu ja vadakupulbrit. Tehas läheb käiku 2023. aasta suvel.

Tehas on päris keeruline, tehnoloogiat tuleb siia väga palju, 25 000 ruutu umbes katusealust pinda. Teatud ruumides on otsast lõpuni roostevaba terast, automaatikat ja digitaalseid lahendusi täis. Loomulikult selle tehase käimajooksmine, projektmahu saavutamine ja õige kvaliteedi saavutamine on ka suur väljakutse juba projekti lõpufaasis," lausus Murakas.

"Me saame siin töödelda 1100 tonni piima ja siin 36 000 tonni juustu ja 25 000 tonni vadakupulbreid," lisas ta.

Marek Sööt rääkis, et ehitustööd on graafikus, aga külm talv teeb tööd keerulisemaks.



Kuna tehast arendati koroonapandeemia ajal, mis tõi kaasa hinnatõusu, tuli eelarvet kärpida, et ehitustööd ja seadmete ostmine jääks 100 miljoni euro piiresse.

Jaanus Murakas kinnitab, et lepingud tehase käigus hoidmiseks vajaliku toorpiima hankimiseks on E-piimal olemas.

"Ühistu E-Piim on Läti ühistuga ühinenud ja E-Piimal on ka uusi potentsiaalseid piimatootjaid, kes on potentsiaalselt valmis piima tarnima, kui tehas on valmis," ütles Murakas.

Paide piimakombinaat pakub tööd 110 inimesele, kellest osa koolitatakse Hollandis.