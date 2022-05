Euro kurss on USA dollariga võrdseks langemas

Euro kurss on langenud viimase viie aasta madalaimale tasemele ning võrdsustumas USA dollari kursiga.

Euro kurss võib üsna pea olla sama, mis USA dollaril ning seda pole juhtunud viimased kaks aastakümmet, vahendas Bloomberg.

Euroopa ühisraha kurss on langenud viimase viie aasta madalaimale tasemel ning dollari kurss euro suhtes on 1,03. Peamised põhjused on turgude ebakindlus ja Venemaa sissetung Ukrainasse.

Suurpangad HSBC ja RBC ennustavad, et dollari ja euros kurss võrdsustub veel sel aastal. Bloombergi teatel riskifondid juba panustavad selle peale.

Hollandi panga ING valuutastrateeg Francesco Pesole ütles, et euro ei ole praegu atraktiivne valuuta. Kuigi ING prognoosi järgi on USA dollari kurss järgmise poole aasta jooksul euros suhtes 1,05, siis Pesole möönis, et dollari tugevuse ja turgude ebakindluse tõttu võivad kahe valuuta kursid siiski jõuda võrdseks.

Dollari tugevnemisele on kaasa aidanud USA föderaalreservi kehtestatud kõrgemad intressimäärad, märkis Bloomberg. Euro nõrgenemisele aitavad kaasa pessimistlikud prognoosid Euroopa majandusele, mille üheks põhjuseks on järk-järguline Vene gaasist loobumine. Rahvusvaheline valuutafond IMF vähendas oma prognoosis Euroopa Liidu tänavust majanduskasvu 2,8 protsendile.