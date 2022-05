Kaugkütteühingu juht: ma ei usu, et inimesed tuleval talvel külma jäävad

Taukar märkis, et võrreldes 1990-ndate algusega, mil Eesti kodud jäid kütusepuuduse tõttu kütteta, on olukord hoopis teine, sest gaasi osakaal kütusena on palju väiksem.

"Täna on pilt mitmekesisem ja muutub veel mitmekesisemaks. Gaasi on asendanud hakkepuit, mis on kohalik tooraine. See on läbinud hinnatõusu, aga see on saadaval. Ma ei usu, et järgmisel talvel kütuste puuduse tõttu meie tarbijad külma jäävad," lausus Taukar.

Taukari sõnul tarbib praegu gaasi 20 protsenti kaugküttevõrgust. Osa neist kaugkütte pakkujatest on 100 protsenti gaasi peal.

"Seal toimuvad protsessid, mille tulemusel on need järgmisel aastal liidetud mõne kõrval asuva suurema, mõnd teist kütust tarbiva kaugküttevõrguga. Mõni on ka ise võimeline hakkama kasutama teist kütust. Kindlasti on neid võrke, mis jäävadki gaasile," lausus ta.

Taukari sõnul saab kõige suurema häda korral kasutada riigi strateegilist gaasivaru. Oluline on tema sõnul, et uueks kütteperioodiks saaks ettevõtjaid varustada ka juba Paldiski LNG terminal.

Tallinnas on pikem eesmärk saada hakkama ilma maagaasita. Praegu on umbes pool linna kaugküttest hakkepuidu peal, selle saab vajadusel asendada turbaga. Teine pool on maagaasi peale, sellest umbes poole saab asendada põlevkiviõli või kergkütteõliga, ütles Taukar. "Praegu tegelema sellega, kuidas tagada küttevaru sellele viimasele veerandile, mis jääb gaasile," lisas ta.

Huvi kaugkütte vastu on tõusnud

Taukari sõnul on praegu tavapärasest rohkem neid, kes tunnevad huvi kaugküttevõrguga liitumise kohta. "Põhiline on hinnaargument, aga kaugküte on ka tarnekindluselt väga hästi tagatud," lausus ta.

Kas ja kui kiiresti on võimalik kaugküttevõrguga liituda, sõltub asukohast. Kui maja asub kaugküttevõrgu läheduses, või liitumiseni jõuda kuue kuuga. "Kui praegu taotlus teha, siis järgmiseks küttehooajaks – no ikka väga optimistlik peab olema, et saada liitumine. Aga ülejärgmiseks kindlasti," ütles Taukar.

Liitumise hinna kohta märkis Taukar, et see ei tohiks olla kulukam kui soojuspumba hankimine.

Järgmise kütteperioodi hindade kohta ütles Taukar, et praegu pole võimalik prognoose teha, kuid eelkõige võivad end rahulikumalt tunda hakkepuitu kasutavad kaugkütteettevõtjad.

"Ma arvan, et sellel talvel hinnatõus oli juba piisavalt suur ja õnneks oli hästi sihitud toetusmeede. Ma tean, et praegu valmistatakse ette samasugust toetusmeedet ka järgmiseks talveks. Usun, et riik tuleb tarbijatele appi," lausus Taukar.