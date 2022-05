Eesti esimesed meretuulepargid võivad valmida aastal 2028

Pikalt ette valmistatud ja nüüd kehtestatud Eestis mereala planeering annab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) võimaluse viia läbi seni ootel olnud meretuuleparkide rajamise taotluste menetlustoimingud.

Praegu on ameti ja valitsuse poolt juba algatatud nelja meretuulepargi ja ühe üksiku tuuliku hoonestusloa menetlus. Lisaks on eelmise nädala seisuga ametile esitatud 20 taotlust meretuuleparkide rajamiseks.

TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik ütles ERR-ile, et menetlused kestavad mitu aastat.

"Eelkõige seepärast, et hoonestusloa menetluse käigus viiakse läbi mõju hindamise uuringud. Paar aastat läheb uuringute ja keskkonnamõju hindamise koostamise peale, seejärel saab hoonestusloa välja anda. Siis saab arendaja asuda projekteerima ja taotlema ehitusluba," lausus ta.

Tamtiki sõnul on raske prognoosida, palju see kõik võiks kokku aega võtta, aga varem kui 2028. aastaks Eestisse meretuuleparke ei kerki.

Kuna tegu on konkureerivate taotlustega, siis tuleb riigil hakata arendajate vahel valima või korraldatakse enampakkumine.

Kohalikel inimestel on võimalik sõna sekka öelda hoonestusmenetluse ajal, ütles Tamtik.

"Eelkõige keskkonnamõjude hindamise protsessis. Seal toimub nii kohalike omavalitsuste kaasamine arvamuste küsimiseks kui avalikud arutelud ja avalikud väljapanekud, kus kõigil huvitatutel on võimalik kaasa rääkida," lausus ta.

Eesti Energia ja Utilitas on praegu alustanud oma meretuuleparkide projekteerimist Liivi lahes, Saaremaa läänerannikul teeb sama Saare Wind. Parkide valmimise tähtaeg on aastal 2028. Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv tõi välja meretuuleparkide suurusjärgud.

"Eesti on hinnanud oma mereala potentsiaaliks 7,3 gigavatti. See on rohkem kui meie enda tarbimine, aga kindlasti kordades vähem, mis need avaldused praegu kokku on. Need on konkureerivad avaldused ja riik valib, kellele annab võimaluse alasid uurida," lausus Talv.