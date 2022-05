Elektrihind püsib kõrge jaamade hoolduste ja Norra hüdrojaamade vähese vee tõttu

Kõige odavamalt saab reedel voolu kätte öösel kella kolmest viieni, kõige kallim on aga elekter hommikul kaheksast kümneni. Nii Soomes, Lätis kui ka Leedus maksab elekter reedel umbes sama palju kui Eestis.

Hoolduses on Soome Olkiluoto elektrijaama üks plokk ning koostootmisjaam Lätis. Lisaks on Norra hüdrojaamade veetase praegu võrreldes aastatagusega umbes kümme protsenti madalam.

"Elektri hind on praegu kõrge mitte ainult Eestis, vaid kogu regioonis. Põhipõhjus on see, et hüdrobilanss on päris madal. Ja odavat hüdroenergiat ei jätku meie regiooni. Ja kuna gaasi hinnad on aastaga viiekordistunud, siis tiputunde katavad gaasijaamad, mis seda hinda ka üles krutivad," selgitas Eesti Energia energiatoodete üksuse juht Armen Kasparov.

Energiadefitsiiti turul suurendas Venemaa otsus lõpetada eelmisel nädalavahetusel elektritarned Soome. Pakkumise vähenemine kergitab omakorda hindu. Sealjuures on nii kolmes Balti riigis kui ka Soomes praegu elekter sama kallis. Eesti tarbib hetkel ainult kodumaist elektrit ning ekspordib naabritelegi.

"Eesti toodab praegu umbes 1300 megavatti elektrit ja meie tarbimine on umbes 1000 megavatti. Nii et 300 megavatti elektrit praegu pakume ka naabritele," ütles majandus- ja taristuministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Lähiajal jääb elektri hind tema sõnul kõikuvaks. Hinda mõjutavaid tegureid on palju, alates tuulest ja päikesest kuni veetasemeni hüdrojaamades. Samuti tuleb suveperioodi mahutada juhitavate elektrijaamade hooldustööd, sest hullem oleks, kui hooldustöid tehtaks talvel, mil nõudlus on suurem.

"Ma arvan, et märksõna siin on kindlasti volatiilne. Mõnedel tundidel on hind väga madal ja mõnedel tundidel tõesti, kui tuult ei puhu ja päikest ei paista hüdrojaamadele piisavalt, mõned jaamad on hoolduses, võib hind ka väga kõrge olla," rääkis Tatar.

Eesti Energia esindaja on optimistlikum ning ootab suvel hinnaleevendust.

"Me näeme kindlasti paremat hinda suvel, kui päikesetootmist on rohkem. Ja tegelikult, kui tuul puhub, siis me ka täna näeme, et tiputundidel päeval on elektri hind üsna soodne võrreldes õhtuste tundidega," rääkis Kasparov.