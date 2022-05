Tallinn laseb Boroditši TLT juhi kohalt lahti

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, et nii Deniss Boroditš kui ka tema kolleeg Otto Popel on linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, kusjuures linn ehk maksumaksja maksab kinni ka lennupiletid, hotellid ja päevaraha.

Kõlvart ütles kolmapäeval, et kuivõrd TLT juhatuse liikmete käitumine ei olnud linnavalitsusele vastuvõetav, ei saa neil olla enam usaldust juhatuse vastu.

"Meil ei saa olla usaldust juhatuse liikmete osas, kes ei suuda näha piire, mis minu arvates on ilmselged," lausus Kõlvart.

Kuivõrd usaldus on kaotatud, ei saa teha enam koostööd; kui koostööd ei saa enam teha, peab leping olema lõpetatud, ütles Kõlvart. "Ja leping saab olema lõpetatud. Lõpetame lepingu nii Boroditšiga kui ka teise juhatuse liikmega," ütles linnapea.

TLT juhi kohale korraldatakse konkurss, ütles Kõlvart.

Kõlvart ütles, et ettevõtte juhatusele võivad ette nähtud olla erinevad hüvitised, sealhulgas koolitushüvitised ning see on täiesti normaalne praktika. "Aga mis ei ole normaalne praktika, on see, et koolitushüvitiste võimalust kasutatakse selleks, et saada tasemeõpet ehk kraadiõpet," lausus ta.

Kõlvarti sõnul oleks see küll seaduse järgi võimalik, kuid tema hinnangul pole selline praktika vastuvõetav linnale kuuluvas ettevõttes.

"Siin peavad olema täidetud avaliku sektori printsiibid. Tallinnas on olemas piirangud, hüvitis saab olla kuni ühe kuu töötasu suuruses. See summa, mis oli kulutatud kraadiõppe saamiseks, ei vasta selle piirangule," märkis linnapea.

Ekspressi andmetel maksis TLT Boroditši õppekäikude ja -kulude eest kahe aasta peale 33 000 kuni 35 000 eurot.

Kõlvarti sõnul kasutas TLT seaduses antud võimalust, kuid kui lähtuda üldprintsiipidest, polnud juhatuse käitumine õige. Linnapea märkis, et juhatuse liikmed oleks pidanud ise aru saama, et kõik ei pea reguleerima ning juhatuse liikmed peaksid ise aru saama, milline on adekvaatne käitumine ja milline mitte.

"Seega peame tegema kaks järeldust: regulatsiooni tuleb detailiseerida ja seda me (kolmapäevasel) istungil tegime: nüüd on lahti kirjutatud, milliseid hüvitisi saab lepinguga juhatuse liikmetele pakkuda ja milliseid ei saa. Varem selliseid probleeme pole olnud, nüüd on," lausus Kõlvart.

Linnavalitsuse otsusega täpsustati Tallinna äriühingu ja sihtasutuse juhtorgani liikme tasustamist ja juhatuse liikmega sõlmitava ametilepingu tingimusi ja ametilepingu sõlmimise korda.

Tallinna äriühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmete kuutasude palgavahemik, mille on kinnitanud Tallinna linnavalitsus. Autor/allikas: Tallinna LV

Koolituskuludel polnud ülempiiri

Ekspress kirjutas, et Boroditš lasi oma kunagise tööandja, toonase abilinnapea Kalle Klandorfiga läbi rääkides töölepingusse kirjutada, et TLT eelarvest tema koolitamiseks tehtavatel kuludel ülempiiri pole.

Koolitustel käis mitmel pool maailmas ka teine TLT juhatuse liige Otto Popel, nende kahe peale kokku maksis TLT mullu koolituskuludeks 25 000 eurot, tänavu on summa sama suur.

Esmaspäeva õhtul teatas aga Tallinna linnavalitsus, et TLT tegevusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Andrei Novikov tühistas kõik Boroditši seni veel toimumata lähetused ja ka kooskõlastuse, et ettevõte kannab edaspidi tema õppega seotud kulusid. Lisaks paluti Boroditšil teha sama Otto Popeli EBS-i kursuse asjus Tallinnas.

TLT juhatuses on ka kolmas liige, Lennart Viikmaa.

Boroditši palk TLT juhina on 7500 eurot.

Boroditš asus TLT juhatuse esimehe kohale 2018. aasta augustis. Seni pikalt TLT-d juhtinud Enno Tamm esitas sama aasta kevadel kevadel ettevõttes lahvatanud korruptsiooniskandaali tõttu tagasiastumispalve.

Boroditš oli riigikogu liige alates 2011. aastast kuni 2018. aasta juuli lõpuni.

Boroditš on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduse alal.

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts ehk TLT on 2012. aastal Tallinna autobussikoondise ning Tallinna trammi- ja trollibussikoondise ühendamisel loodud Tallinna kuuluv transpordiettevõte, mille põhiülesandeks on Tallinnas ühistransporditeenuste osutamine.