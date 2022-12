TLT juhi kohalt vallandatud Boroditš nõuab ettevõttelt 90 000 eurot

Tallinn lõpetas tänavu 18. mail TLT juhatuse liikmete Deniss Boroditši ja Otto Popeliga lepingu, kuna nii Boroditš kui ka Popel olid linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, mille eest tasus maksumaksja. Vallandamise aluseks oli usalduse kaotus.

Kumbki ei vaidlustanud kohtus enda vallandamist, kuid esitas nõudmise töölepingujärgse lahkumishüvitise saamiseks. Popeli sellekohase taotluse otsustas kohus rahuldada 11. oktoobril, Boroditši sarnane kaebus tuleb arutusele 3. veebruaril, kirjutas ERR-i venekeelsete uudiste portaal rus.err.ee.

Boroditš ei soovinud kohtule esitatud taotlust kolmapäeval ERR-ile kommenteerida.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige ning ettevõtte nõukogu endine esimees Andrei Novikov, kes sõlmis sel kohal töötades mõlemaga töölepingu, ütles ERR-ile, et Boroditši nõudmised lähtuvad lepingu tõlgendamisest. "Peame ootama ära kohtu otsuse ning enne seda ma ei sooviks midagi kommenteerida. Nii nagu kohus otsustab, nii ka jääb" ütles Novikov.

Rääkides Popeli taotlusest, tõdes Novikov, et ka seal oli pooltel eriarvamus.

"See otsus on juba jõustunud. Ma ei hakkaks seda kommenteerima. Meil oli oma arvamus, aga kohus otsustas teisiti. Kui kohtuotsus on jõustunud, siis on see täitmiseks. Konsulteerisime advokaatidega ja jõudsime järeldusele, et vaidlus tuleks selles instantsis lõpetada," rääkis Novikov.

Töölepingu kohaselt tuli Popelile maksta lahumishüvitist üheksa kuupalga ulatuses ehk 57 600 eurot. Selle summa käskis kohus ka talle välja maksta. Lisaks pidi TLT talle tasuma ka intressid ning kohtukulud.

Boroditš loodab kohtu kaudu välja nõuda lahkumistasu 12 kuupalga ulatuses ehk 90 000 eurot.

Kui TLT nõukogu süüdistas Boroditši ja Popelit usalduse kaotamises, kuna nad väidetavalt lasid ettevõttel ilma nõukogu heakskiiduta tasuda nende õppekulud, siis kohus ei leidnud Popeli asja arutades, et midagi sellist oleks tema puhul toimunud.

Alates 2021.. aasta veebruarist kuni 2022. aasta maini kulutati TLT eelarvest Popeli õppekuludeks Estonian Business Schoolis 19 400 eurot. Ta palus raamatupidajal need tasuda ja kokku tehti sel otstarbel neli makset.

"Kui see summa oleks olnud kostja (ettevõtte – toim.) jaoks ebamõistlikult suur, siis tulnuks sellele koheselt tähelepanu juhtida, kuid kohtule esitatud tõenditest seda näha ei ole," märkis kohus.

Kohus tõdes ka, et kõigi Popeli täiendõppega seotud küsimuste lahendamise oli ettevõtte nõukogu delegeerinud juhatuse esimehele Boroditšile, kes sisuliselt tegutses nõukogu heakskiidul.

Suvel andis Boroditš ERR-ile suure intervjuu, kus kritiseeris muuhulgas ka oma vallandamist.