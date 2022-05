Ekspress: Tallinn maksab kinni TLT juhtide kõrgkooliõppe

Tallinna linnatranspordiameti juht Deniss Boroditš ja tema kolleeg Otto Popel on käinud linna raha eest mitmel pool maailmas koolitustel, omal ajal Boroditšiga lepingu sõlminud Kalle Klandorf ei välista, et tegu võib olla kuritarvitusega, kirjutas Eesti Ekspress.

Eesti Ekspress kirjutas, et nii Deniss Boroditš kui ka tema kolleeg Otto Popel on linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, kusjuures linn maksab kinni ka lennupiletid, hotellid ja päevaraha.

Ekspress kirjutab, et ükski neist õppekäikudest ei puuduta Tallinna ühistransporti, õppekulu – kahe aasta peale kokku 33 000 kuni 35 000 eurot – laseb Boroditš kinni maksta TLT eelarvest.

Seni Tallinna linnavalitsuses kehtinud printsiip ütleb, et koolituskulude lubatav ülempiir on üks kuupalk aastas.

Boroditš lasi aga oma kunagise tööandja Kalle Klandorfiga läbi rääkides töölepingusse kirjutada, et TLT eelarvest tema koolitamiseks tehtavatel kuludel ülempiiri pole.

Nüüd ütles Kalle Klandorf, et kuigi ülempiiri lepingusse märgitud ei ole, ei tohiks seda ka kuritarvitada. "Mulle tundub, et see [kulu] on koolituse jaoks selgelt palju," kommenteeris Klandorf.

Mullu maksis TLT juhatuse kahe õpihimulise liikme harimise eest kokku 25 000 eurot, teist sama palju kulub tänavu.

Deniss Boroditši enda põhjendusel on koolitusi vaja, et TLT-d paremini ja innovaatilisemalt juhtida ning juhatuse harimise katab ilusti ära ka uue juhatuse all kasvanud ettevõtte omatulu.

Selle nädala esmaspäeva õhtul teatas aga Tallinna linnavalitsus, et TLT tegevusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Andrei Novikov tühistas kõik Boroditši seni veel toimumata lähetused ja ka kooskõlastuse, et ettevõte kannab edaspidi tema õppega seotud kulusid. Lisaks paluti Boroditšil teha sama Otto Popeli EBSi kursuse asjus Tallinnas.