Oklahoma kehtestas USA karmima abordikeelu

USA-s Oklahoma osariigis võeti vastu seadus, millega keelatakse abort kohe pärast eostamise toimumist. Kriitikute sõnul on see kõige karmim abordivastane seadus Ameerika Ühendriikides.

Oklahoma vabariiklaste esitatud seaduseelnõu keelab kõik abordid, välja arvatud siis, kui on vaja päästa naise elu. Erand kehtib ka siis, kui rasestumine toimus pärast vägistamist või intsesti, kuid ainult sel juhul kui sellest on politseile teada antud. Seadusega ei keelata rasestumisvastaseid vahendeid ega nn SOS-pille.

Oklahoma on viimasel ajal vastu võtnud mitu seadust, mille eesmärk on näidata, et nad on kõige rohkem elu pooldav osariik (ing.k pro-life – toim).

Neljapäeval vastu võetud eelnõu kujundati Texase osariigi abordivastase seaduse järgi, mis lubab kohtusse kaevata iga abordipakkuja. Samas keelab Oklahoma abordi varem kui Texas, kus kehtestati kuue nädala piir, mil võib näha esimesi märke embrüo südametegevusest ja mis on tükkmaad enne seda, kui paljud naised üldse teavad, et nad on lapseootele jäänud.

Oklahomas defineeritakse viljastumist kui inimese spermatosoidi sulandumist inimese munarakuga. Abordi keelamine kohe pärast eostamist on olnud abordivastaste grupeeringute pikaajaline eesmärk.

Enne seaduseks saamist peab eelnõu allkirjastama Oklahoma vabariiklasest kuberner, kes on lubanud heaks kiita iga abordivastase seaduse, mis tema lauale jõuab.

Vabariiklaste kontrolli all olevates osariikides koostatakse järjest eelnõusid, mis piiravad abordi tegemise võimalusi. Samal ajal püüdsid senati demokraadid eelmisel nädalal läbi suruda eelnõu, mis kriitikute sõnul lubaks aborti teha kogu raseduse jooksul. Vabariiklased lükkasid selle tagasi.

Hiljaaegu lekkis meediasse info, nagu kavatseks USA ülemkohus ümber vaadata kunagise otsuse, mis seadustas abordi kogu riigis.

Arvamusküsitlustes on enamik ameeriklasi aborditegemise poolt, kuid toetus väheneb järsult, kui küsitakse, kas aborti võiks teha ka pärast raseduse esimest kolme kuud.