Ehitusmaterjalide hinnatõus lükkab edasi 40 plaanitud teedeehituse projekti

Transpordiamet plaanib mitme projektiga ka hinnatõusust hoolimata edasi minna. Näiteks jätkub Tartu maanteel Võõbu-Mäo teelõigu ehitus, Käravere-Kardla teelõigu projekt, Riia ringi ehitus Tartu külje all ja Tallinna ringteel Kanama-Valingu teelõigu rajamine.

Lisaks alustatakse transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktori Raido Randmaa sõnul Pärnu lähedal neljarealise teelõigu ehitamisega.

"Lisaks on nüüd meil hange välja kuulutatud Pärnu-Uulu 2+2 tee ehituseks ja selle hanke soovime mai jooksul avada ja töid sel aastal alustada," rääkis Randmaa.

Võõbu-Mäo teelõik kavatsetakse see aasta valmis saada. Kuid seoses ehitusmaterjalide tarneraskustega võib Randmaa sõnul projekti lõpukuupäev edasi lükkuda.

"Võõbu-Mäo objekt on plaanis sel aastal ära lõpetada, küll aga võib juhtuda, et on tarneraskused seoses Venemaa agressiooniga. Siis pakume kindlasti ettevõtetele ka varianti lõpptähtaegasi pikendada, tänu sellele on võimalik leida endale uued tarneahelad. Samuti on täna teada, et nii terase- kui bituumenitarnetega võib sel suvel raskusi tulla, nii et eks elame tänases maailmas päev korraga ja üritame neid raskusi ületada," ütles Randmaa.

Ehitusmaterjalide hinnatõusu tõttu lükatakse sellel aastal Randmaa sõnul edasi üle 40 planeeritud teedeehituse projekti.

"Ehitushinnad on tõesti nii palju üles läinud ja kuna me ka alati oleme eesmärgiks võtnud, et eelmise aasta lõpuks soovime hangetega rahalises mahus 60 protsendi ulatuses välja tulla, siis oleme neid palju ette teinud. Kindel on ka see, et plaan, mis meil aasta alguses oli - 40 objekti, mis me kindlalt plaanisime teha - jäävad tänavu tegemata," rääkis Randmaa.

Millised plaanitud projektid aga ära jäävad, pole veel täpselt teada.

"Nimekirjad on paika panemisel. Kuna lisaeelarve info saime alles eelmisel nädalal, siis nüüd vaatame objektidele otsa ja mingi hetk tuleme välja ka nimekirjadega, mis objektid ära jäävad," ütles ta.