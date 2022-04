Tallinn lükkas Jõe-Pronksi tänava ehitushanke tähtaega edasi

Kui algselt oli Jõe-Pronksi tänava ehitushankele pakkumuste esitamise tähtaeg aprilli alguses, siis tähtaeg lükati 23. maiks, põhjuseks vajadus muuta hanke alusdokumente, öeldi ERR-ile Tallinna linnavalitsusest.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles aprilli alguses ERR-ile, et Jõe-Pronksi hanke pakkumused annavad linnale indikatsiooni, kuhu tee-ehituse hinnad on liikunud.

"Me oleme valmis selleks, et hinnad hakkavad kasvama. See tähendab, et peame vajadusel mingeid teisi investeeringuid korrigeerima," lausus Svet.

Kolmapäeval ütles Svet, et eesmärk on sellel aastal Jõe-Pronksi ehitamisega alustada ja praegu ei ole teada takistusi, mis selles graafikus püsimist takistaks.

Ehitustööde ettevalmistamiseks raiuti Pronksi tänaval märtsi lõpus maha suur osa seal kasvanud puudest.

Svet ütles aprilli alguses, et otsused, milliseid tee-ehituse objekte peab edasi lükkama või ära jätma, sõltuvad pakkumustest. Lisaks Jõe-Pronksi remondile on Tallinn tänavu kevadel välja kuulutanud ka Vana-Kalamaja tänava ümberehitamise hanke.

Svet ütles kolmapäeval, et linnavalitsus hakkab vastavaid otsuseid langetama maikuu jooksul, kui esimeste ehitushangete pakkumuste esitamise tähtaeg on läbi.

Kaheksa miljonit eurot maksma mineva Jõe ja Pronksi tänava täieliku rekonstrueerimisega loodab Tallinn ühele poole saada ühe aastaga. Järgmiseks on Tallinnal kavas rekonstrueerida ka Liivalaia tänav, kuid sellega ei alustata enne, kui valmib uuring, mille järel otsustatakse, kas Liivalaia tänaval hakkab käima ka tramm või mitte.