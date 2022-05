Alanud suurõppusel Siil osaleb ligi 15 000 sõjaväelast

Eesti laiapindse riigikaitse toimimist läbiharjutava Siili peamine eesmärk on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võime kontrollimine rahvusvahelises koostöös.

Siili tegevused hõlmavad seekord peaaegu kogu Eestit. Peamised manöövertegevused toimuvad Lõuna-Eestis, lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil ja Saaremaal. Õppus kestab kolm nädalat ning jaguneb nelja etappi.

"Sel korral ongi erisus see, et me teeme seda regionaalses raamistikus, kaasates Läti relvajõud ja NATO struktuuri kuuluva põhjadiviisi. Täiendavalt on sel aastal need tegevused ära katmas mitmeid erinevaid domeene ehk me oleme kogu tegevuse sidunud ühiseks tervikuks nii õhudomeenis, mereväedomeenis, infodomeenis kui ka maismaadomeenis," selgitas õppuse Siil 2022 planeerija kolonelleitnant Erkki Roosnurm.