21. jalaväepataljoni reservväelased kogunesid Taara linnakusse suurõppusele

Teisipäeva keskpäevaks looklesid Taara linna traataia taga pikad järjekorrad – 21. jalaväepataljoni reservväelased olid kogunemas õppusele Siil. Üliõpilased Karl ja Lepo tulid õppusele Tallinnast.

"Tüdruksõber tuli maha jätta, tuli ohverdada see, et eksamiõppe õpingute aeg on lühem kui tavaliselt. Ma arvan, et ma tulin täitsa hea meelega," rääkis reamees Karl.

"Mina tulin ka täitsa hea meelega. Ülikool natuke kannatab, aga saab hakkama," ütles nooremseersant Lepo.

Reamees Rauno tõdes, et töölt oli üsna raske õppusele saada. "Objekte on palju, tööd on palju, aga isamaa jaoks peab olema valmis."

Formeerimine, see tähendab järjekordasid ja tervet rida formaalseid toiminguid: kottide ülevaatus, isikuandmete kirja panemine ning muu hulgas ka rinna- ja peaümbermõõdu võtmine. Ümbermõõdud selged, suundutakse varustust kätte saama.

"Aktuaalne kaamera" uuris, millise ootusega on see kord õppusele tuldud.

"See 3,5 protsenti riigieelarvest võiks kuidagi nüüd minuni jõuda, ennast näidata. Aga juba on asi sujunud palju paremini kui 2015. aasta Siilil. Ja ma ei tea, uued relvad on," rääkis reamees Matis Leima.

"Homme alustame koostegevuse õpet, õpime uuesti tegutsema meeskondade, jagude ja rühmadena ja ülehomme laseme kõik oma relvad sisse," selgitas 21. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Sarap.

Õppuste kese on Lõuna-Eestis, aga haaratud on ka kaitseväe keskpolügoon, Saaremaa ja Põhja-Läti. Õppused kestavad 3. juunini.