Uuring: Hiina suurendab strateegiliste tööstusharude toetamist

USA strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse ( CSIS) uuringus leitakse, et Hiina võimude toetus ettevõttele moodustas 2019. aastal vähemalt 1,73 protsenti riigi sisemajanduse koguproduktist. See on viimane aasta, mille kohta on saadaval põhjalikud andmed. Keskuse hinnangul Hiina suurendab investeeringuid, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina kulutab oma ettevõtete toetamiseks palju rohkem raha kui teised suured tööstusriigid. Uuringus vaadeldi veel Lõuna-Korea, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapani, USA ja Taiwani kulutusi. USA kulutas 2019. aastal oma tööstuse toetamiseks 0,39 protsenti SKP-st. Lõuna-Korea kulutas 0,67 protsenti.

"Hiina kulutab oma tööstuse arendamisele väga palju raha," ütles CSIS-i analüütik Scott Kennedy.

Lääneriigid proovivad tarnehäirete tõttu tõhustada oma tööstuspoliitikat. Washingtoni ja Brüsseli ametnikud jagavad toetusi, et edendada strateegilisi tööstusharusid. Seetõttu väidavad Hiina ametnikud, et Pekingi taktika on sarnane lääneriikide omaga. Kompartei väidab samuti, et USA proovib aeglustada Hiina majanduse arengut.

Paljud majandusteadlased eeldasid sajandi alguses, et Peking vähendab lõpuks riigi rolli majanduse suunamisel. President Xi Jinpingi juhtimisel sekkub riik aga majanduse arengusse üha rohkem, teatas The Wall Street Journal.

"Hiina võimud kontrollivad suuremat osa riigi finantssektorist, see annab Pekingile võime suunata raha viisil, mida teised riigid teha ei suuda," ütles uuringu kaasautor Gerard DiPippo.

"Peking tõrjub välja erakapitali ja moonutab turgu," lisas DiPippo.

Uuringu kohaselt toetas Hiina aastatel 2009–2017 elektrisõidukite tootjaid umbes 58 miljardi dollariga.