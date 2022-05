Vene gaasitarnete lõppemine Soome ja Leetu Eesti turgu oluliselt ei mõjuta

Leedu teatas reedel, et lõpetab Vene energia tarbimise, praktikas püüavad seda ka Läti ja Eesti gaasimüüjad. Suurema osa Eesti gaasitarbimise vajadusest katab Klaipeda terminalist hangitud LNG-põhine gaas. Baltikumi katmiseks on ka Läti maa-alune hoidla, mis on oma 21 teravatt-tunni juures regiooni jaoks piisav.

Põhjanaabrite gaasi kättesaadavus sõltub alates laupäevast Eestit ja Soomet ühendavast Balticconnectorist.

"Kõige ohustatum ei ole mitte meie, vaid Soome, kuna nad on pika rivi kõige lõpus ja neil on pärast Vene tarnete katkemist ainult üks ühendus, mille kaudu nende gaasitarbimine saab kaetud," selgitas Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Kuna gaasi hind on globaalne ning enamik lühiajalisi gaasikauplemise otsuseid tehakse gaasihinnaindeksi põhiselt, ei mõjuta soomlaste gaasitarnimine Balticconnectori kaudu siinset hinda.

"Täna näeme seda, et tervikuna see olukord gaasiga Balti turul läks keerulisemaks selle tõttu, et soomlased Venemaalt enam ei osta ja seda gaasi siin on vähem. Tema hind meie kohalikul turul veidi tõusis, aga see suures pildis ei ole väga palju," rääkis Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.

"Kui siin ei teki täiendavalt piirangut, et kogu nõudlus gaasi järele ei peaks olema pakkumisega kaetud, siis võiks tekkida see, et Baltikumis ja Soomes läheb hind veel täiendavalt üles," ütles Veskimägi.

Kuigi Venemaalt gaasi impordi lõpetamine mõjutab kogu Baltikumi, on Eesti gaasifirmad talvele vastu minnes optimistlikud.

"See tähendab lihtsalt seda, et tuleb rohkem hankida LNG-põhist gaasi ja meie õnneks õnnestus LNG-põhist gaasi saada juurde aasta lõppu, neljandasse kvartalisse. Hiljuti oli Klaipeda terminali võimsuste jagamine ja saime ka sealt oma osa ja see kindlasti parandab meie ja meie klientide tunnet talvesse minna," rääkis Kaasik.