Timmermans: Eesti puidu välismaale kütteks müümine ei ole tark

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansi sõnul on metsandussektoril Eestis tohutu potentsiaal ja Eesti puidu välismaale kütteks müümine ei ole tark. Samuti rõhutas Timmermans taas, et Vene gaasi eest rublades maksmine pole mingil juhul aktsepteeritav ning sanktsioonide rikkumisele järgnevad tagajärjed.

Timmermans ütles Tallinnas peetud pressikonverentsil, et sõda Ukrainas tähendab, et Euroopa peab nii kiiresti kui võimalik loobuma Venemaa naftast ja gaasist ning see on lisanduv väljakutse rohepöördele.

Venemaa energiakandjatest loobumiseks on esmalt vaja leida teisi impordivõimalusi, teiseks kiirendada taastuvenergia kasutuselevõttu, mis on Timmermansi sõnul Eestile väga suur võimalus, seda nii päikese- ja tuuleenergia kui biogaasi tootmisel. Kolmandaks on TImmermansi sõnul oluline vähendada energia tarbimist. "Iga energia, mille me kasutamata jätame, tähendab vähem raha Putini taskusse," ütles ta.

"Üks viise, kuidas kliimaneutraalsuseni jõuda, on loodus ja süsiniku neeldamine. Kui on riik nagu Eesti, kus on palju metsa, on oluline, et need metsad oleks heas seisukorras, et need saaksid neelata nii palju süsinikku kui võimalik," ütles Timmermans.

Timmermans märkis, et metsandus on ka oluline ja suure potentsiaaliga majandusharu, kuid selle kasutamises peab olema tark. "Metsandusest elavad kogukonnad peavad olema sotsiaalselt tugevad ja kasumid peavad olema head. Aga ka mets peab olema heas olukorras, sest muidu sööd ära oma kapitali ja lapsed ning lapselapsed ei ole enam võimelised seda majandustuluna kasutama," ütles ta.

"Kui te majandate metsa, peate olema kindlad, et need taastuvad ja püsivad tervena. Teiseks on puit tulevikus väga suure väärtusega, me kasutame puitu aina enam ehituses, ka akude ja tekstiilide tootmises. Alati ei ole tark mets maha võtta ja ära kütta," ütles Timmermans.

Komisjoni asepresidendi sõnul jääb ehituspuidust ja muust alati üle jääke, mida saab kasutada energiaallikana. "See on biomass, mida saab kasutada kütmiseks. Aga ma loodan, et me saame lõpetada kombe võtta maha täiesti terve mets, toota sellest väiksed pelletid ja visata see ahju Hollandis või Taanis. See ei ole Eestile ega Eesti majandusele hea," ütles ta.

Timmermans rõhutas, et puidu kohalikul töötlemisel on palju suurem väärtus kui selle välismaale kütteks müümisel.

"Mu ainus palve on – oleme selles osas targad. Mets on tohutu vara. Nii süsiniku neeldamises kui majanduspotentsiaalis. Aga teeme seda nii, et see on jätkusuutlik," ütles Timmermans.

Venemaale rublades maksmine rikub lepinguid ja sanktsioone

Ungari ei soovi toetada Euroopa Liidu sanktsioone Venemaa energiakandjatele, Timmermansi sõnul peavad sanktsioonid olema karmimad ja kõige karmimad sanktsioonid on just energiale. "Ungari pole ainus riik, kes peab nende väljakutsetega tegelema. Teised riigid on valmis otsima lahendusi, võib-olla läheb neil veidi rohkem aega, mida neile ka pakuti. Lihtsalt ei ütlemine, nagu Orban tegi, ei näita üles solidaarsust Euroopaga. Ma loodan, et Ungarit saab lähipäevil veenda," rääkis ta.

Timmermans rõhutas, et sõda Ukrainas on teinud liikmesriigid väga ühtseks ning vaja on keskenduda sellele ja mitte lasta Ungaril Euroopa riike omavahel tülli ajada.

Timmermans kordas neljapäeval öeldut, et sanktsioonide raames tuleb järgida lepinguid ja Gazpromiga sõlmitud lepingud sätestavad selgelt, et gaasi eest rublades maksmine rikub lepingu tingimusi. "Reeglite rikkumise tagajärgi ma ei saa hetkel avada, aga ma tahan olla selgelt arusaadav: rublades maksmine ei ole heakskiidetav, sest see rikub sanktsioone," ütles ta.

"Kui inimesed ei austa sanktsioone, saavad sellel olema tagajärjed, aga ma ei taha praegu minna sellesse teemasse," ütles Timmermans.

"Sanktsioonide mõte on algusest peale olnud, et Venemaa keskpank ei saaks olla osa rahvusvahelisest rahandussüsteemist. Ja oleks väga kahju, kui me teisel viisil aitaksime Venemaa keskpangal tööd teha. See ei ole aktsepteeritav," sõnas ta.