Vene gaasi ostmise tingimused tekitavad suurt segadust üle Euroopa

Gaasiga ja naftaga on Putinil õnnestunud esimest korda Ukraina sõja ajal Euroopa Liidu ühtsus ära lõhkuda, sest Euroopa Komisjoni uuendatud juhised ei keela firmadel gaasi eest rublades maksta, kirjutas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse endine juht Keit Kasemets Twitteris.

Kasemets täpsustas, et paljud riigid ootaksid komisjonilt selgemat juhist Venemaalt gaasi ostmise kohta.

"Rublades siiski maksta gaasi eest ei saa, see oleks sanktsioonide rikkumine. Aga samas on komisjon öelnud, et Gazprompangas kontosid iseenesest võib avada, selles osas ühtegi konkreetset juhist komisjonis ei ole. Mitmed riigid on tõlgendanud (seda) niimoodi, et kui otseselt rublades maksmist ei toimu, siis läbi Gazprompanga arveldamine on okei," ütles Kasemets.

Viimati andis komisjon Venemaalt gaasi ostmise korra kohta selgitusi reedel liikmesriikide energiaministeeriumite juhtide kohumisel.

"Seda on paljud liikmeriigid Euroopa Komisjonilt ka palunud ja Euroopa Komisjon on loodetavasti meid ka kuulda võtnud, et reeglid lähevad selgemaks. Me saame ka aru, et Euroopa Komisjoni enda õigusteenistus üritab aru saada, et mis tingimusi Vene pool seadnud on; üritab aru saada, kas need on vastuolus kehtivate sanktsioonidega," lausus majandusministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Ka kolmepäeval tuli Euroopa Komisjoni asepresidendil Frans Timmermansil selgitada Venemaalt gaasiostu tingimusi.

"Rublades maksmine on sanktsioonide rikkumine, nii lihtne see ongi. Ja see samuti, kui te küsisite juriidilise seisukoha kohta, lepingu tingimuste rikkumine. Lepingus seisab selgelt, mis valuutas tuleb maksta ja deklareerida ja see ei ole rublades," lausus Timmermans.

Energiaeksperdi Marko Alliksoni sõnul tõlgendavad pooled ehk Euroopa Liit ja Venemaa gaasiostmise tingimusi erinevalt.

"Mitmed ettevõtted on leidnud ilmselt viisi, kuidas mittesanktsioneeritud viisil neid makseid teostada. Teistpidi, Euroopa Liidul ei ole olnud konkreetset suunist üleüldse mitte gaasi osta. Euroopa Liidu seisukoht on olnud see, et kui eurodes makstakse, siis selle maksega deklareeritakse ka, et tehing on lõpetatud. Vene pool leiab, et makse on teostatud sel hetkel, kui rublades on raha kätte saadud," rääkis Allikson.