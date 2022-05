Allikas: Putini hiljutised teleesinemised olid haiguse tõttu varem filmitud

Telegrami kanal General SVR teatas, et Putin taastus peaaegu täielikus isolatsioonis. Venemaa riigitelevisioon aga näitas, et Putin jätkab riigi juhtimist, vahendas New York Post.

Telekaadrid näitasid, et Putin kohtus eelmisel nädalal riikliku relvafirma Rostec tegevjuhi Sergei Tšemezoviga ja hiljem veel tuumaenergiafirma Rosatom juhi Aleksei Lihhatšoviga.

General SVR väidab, et Kreml kasutas nendel kohtumistel juba varem salvestatud kaadreid, et varjata Putini puudumist.

General SVR kanalit haldab väidetavalt endine Venemaa välisluureteenistuse kindral. Kanali väitel ei osalenud Putin ka 20. mail toimunud Venemaa julgeolekunõukogu koosolekul, kuna president oli veel liiga nõrk, et osaleda pikkades aruteludes.

"Putini arstid soovitavad tal puhata ja vältida isiklikult koosolekutel osalemist," väitis General SVR.

Meedias levivad väited, et Putinil on verevähk. Telekaadrites hoiab ta tihti kramplikult lauast kinni ja näeb kurnatud välja.