ERR Kiievis: Ukraina politoloogi sõnul pole kompromissid võimalikud

Kiievis Maidanil asuvas postkontoris müüakse marke, millel Vene laev saadetakse kindlasse kohta. Komplekt maksab 300 grivnat ehk alla kümne euro.

Aleksandr ootas järjekorras ööpäeva. "Eile kell pool üheksa tulin järjekorda, alles täna lõppes see epopöa. Saab saata meie vendadele poolakatele või kellelegi teisele," rääkis ta.

Kesklinna on üles rivistatud ka hävitatud venelaste sõjatehnikat.

Riigi idaosas käivad rängad lahingud, kuid venelasi ei õnnestu märkimisväärselt tagasi lüüa.

"Väga raske on võidelda, kui vastas on nii palju Vene tehnikat ja sõdureid, kes lihtsalt saadetakse lahingusse. Meie sõduritel võib juba olla psühholoogiline trauma sellest, sest nad pole harjunud nii palju tapma," ütles poliitikaanalüüsi keskuse Prizm juht Hennadi Maksak.

Lääs on hakanud peale suruma ideed, et Ukraina peaks tegema mingeid järeleandmisi. Oma territooriumi ei ole nõus Ukraina loovutama.

"Teate, mulle tundub, et meie partneritel, lääne partneritel, mitte kõigil neil ei ole selget arusaama sellest, milline peaks välja nägema Ukraina võit. Praegu on meil võimalus meie partnerite abil saata Kremli väed meie territooriumilt välja. Sellepärast ma arvan, et meil ei tule siin mingeid kompromisse ja me räägime sellest ka partneritega, kellel võib-olla on oma plaanid. Neil on hirm. Nad kauplesid Venemaaga, neil oli palju kontakte," kommenteeris Maksak.

"See on küsimus hinnast. Kui kompromissid lähevad meile maksma territooriumi, siis see pole meie jaoks aktsepteeritav. Seda sadade ja tuhandete inimeste pärast, kes on tapetud, ja kodude purustamise tõttu, mida purustatakse endiselt iga päev venelaste pommitamises. Kuid jah, me võime rääkida näiteks reparatsioonide suurusest," rääkis parlamendisaadik Jaroslav Jurtšõšõn.

Tema kuulub opositsioonilisse parteisse Holos. Mis rolli mängib opositsioon sõja ajal?

"Meil pole praegu mingit opositsiooni, sest meie maa on ühel meelel ja meil pole võimalust alustada poliitilisi võitlusi enamuse ja vähemuse vahel," ütles ta.

"Aktuaalne kaamera" uuris inimestelt Kiievis, kas Mariupol ja Donetsk võetakse tõesti tagasi.

"Kõik tuleb meile tagasi. Sõdime. Sõdime ja kõik tuleb meile tagasi. Kõik saab olema nagu enne, Ukraina saab oma alad tagasi. /.../ Isegi Krimmi," rääkis Tatjana.

"Me võtame selle tagasi. /.../ Krimm on kõige kahtlasem. Kuid need linnad, mis on võetud pärast 24. veebruari, me võtame kindlasti tagasi," ütles Ruslan.

Igatahes pealinna tänavatele on elu tagasi tulnud.