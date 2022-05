Laanet: Venemaa peab saama reaalse sõjakaotuse

"Mina usun, et Ukraina on selles sõjas võitja. Miks ma nii arvan? Sellest tulenevalt, et ukrainlaste enda moraal ja vastupanuvõime, mida nad on näidanud, on uskumatu. Teiseks, lääs on lõpuks aru saanud, et Ukraina ei võitle mitte ainult Ukraina eest, vaid kogu lääne eest, kaasa arvatud meie eest. Ja kolmandaks loomulikult see, et (Venemaa liidri Vladimir) Putini juhitud Vene sõjavägi ja tema ise on teinud väga mitmeid valearvestusi enne sõtta minekut. Kaasa arvatud sellega, et tema arvates oli kolme päevaga sõda võidetud, Kiievis võim vahetatud ja Vene sõdurid võetakse vastu lillekimpudega," rääkis Laanet "Esimeses stuudios".

Lisaks kõrgele moraalile on vaja sõjas relvi. Laanet märkis, et Vene vägedel võib relvi olla palju, kuid iseküsimus on see, millises töökorras need on. Lisaks on tema sõnul lääneriikide seisukohad Ukraina abistamises märgatavalt muutunud.

"Pärast Ramsteini kohtumist, kui USA võttis väga selge liidripositsiooni Ukraina abistamise kontekstis ja nõudis seda ka teistelt lääneliitlastelt, on ju olukord, mina ütleksin, et totaalselt muutunud. See abi, mida erinevad lääneriigid on tänaseks andnud või andmas - kõik ei käi pressiteadete kaudu avalikkust informeerides -, olukord on selgelt muutunud," rääkis ta.

Laanet tõdes, et hind lääneriikide otsustavuseni jõudmiseks on olnud aga kõrge. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul hukkub Ida-Ukrainas rindel iga päev kuni 100 sõjaväelast.

"Kui me kõik lääne liitlased deklareerime, et Ukraina peab selle sõja võitma, siis minu jaoks on küsimus see, et aga mida me siis venitame, anname piisavas koguses koolitust, relvasüsteeme selleks, et oleks võimalikult vähe tsiviilhukkunuid, üldse hukkunuid ehk see sõda tuleks võimalikult kiiresti lõpetada. Mitte diplomaatiaga, vaid venelased tuleb lihtsalt Ukrainast välja lüüa," ütles Laanet.

"Me peame olema selgelt sellel positsioonil, et rahuleping ei saa olla igal juhul allakirjutatud. Eelkõige ütlevad ukrainlased ise, kus see piirjoon peaks tulema. Kuid ma olen seisukohal, et see piirjoon peaks olema see, et venelased on välja löödud Ukraina territooriumilt. Territoriaalne terviklikkus peaks olema kindel eesmärk. Miks? See annab jälle võimaluse Venemaale mõelda selles suunas, et aga me oleme ikkagi midagi saavutanud, me ei ole sõda kaotanud, me saame midagi jälle kommunikeerida Venemaale sissepoole, me oleme saanud mingi jupikese või natsismi väljajuurinud. Nad peavad saama reaalse sõjakaotuse. Sellepärast ongi ääretult oluline, et nii lääne suured riigid kui ka kõik väiksemad toetavad kiirelt selle abiga, mida Ukraina ootab," rääkis minister.