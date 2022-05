Times: Briti merevägi võib hakata Mustal merel eskortima Ukraina kaubalaevu

Ajaleht The Times kirjutab, et Suurbritannia arutab liitlastega sõjalaevade saatmist Mustale merele. Selle eesmärk oleks kaitsta Ukraina teravilja vedavaid kaubalaevu.

Lääneriigid kardavad, et maailmas võib puhkeda suur toidukriis ja selle ärahoidmiseks hakkab aeg otsa saama, teatas The Times.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis arutas Mustal merel laevade jaoks koridori loomist oma Suurbritannia kolleegi Liz Trussiga. Landsbergise sõnul võivad koalitsiooni kuuluda mõned NATO riigid ja riigid, mis sõltuvad Ukraina teraviljaekspordist.

Landsbergis süüdistas Venemaad "haavatavate riikide pantvangis hoidmises", kuna ei lase Ukrainal varustada neid teraviljaga.

"Riigid saaksid pakkuda laevu või lennukeid, mis paikneksid Mustal merel ja võimaldaksid teravilja vedavatel kaubalaevadel väljuda Odessa sadamast ja jõuda Türgi Bosporuse väina," ütles Landsbergis.

Landsbergise sõnul võivad need laevad olla sõjalaevad, kuid selline samm ei tähendaks eskaleerumist, kuna need laevad ei osaleks sõjas, vahendas The Times.

Trussi sõnul tuleb olukorrale kiiresti lahendus leida. "Me peame tegelema ülemaailmse toidu kindlustatuse probleemiga ja Suurbritannia töötab lahenduse kallal, et teravili Ukrainast välja tuua," ütles Truss.

Operatsioonis võib osaleda ka Egiptus, kuna riik sõltub Ukraina viljatarnetest.

Üks lääne ametnik ütles siiski, et sellise operatsiooniga peab nõustuma ka Venemaa. "Kui proovida seda teha ilma Venemaata, suureneks kokkupõrke oht," ütles ametnik.

Ametniku sõnul oleks operatsioon riskantne nii miinide kui blokaadi tõttu. "Kuigi Vene merevägi on rannikust kaugel, kontrollivad nad siiski piirkonda," ütles ametnik.

Ukraina president Volodomõr Zelenski ütles, et peab liitlastega läbirääkimisi, sealhulgas USA, EL-i ja ja Suurbritanniaga. "Peame kokku leppima turvalise koridori loomises. Venemaa ei suuda vastu seista maailma juhtivatele riikidele. Suhtleme Balti riikidega, et kasutada nende meresadamaid," ütles Zelenski.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles esmaspäeval, et Taani saadab Ukrainale mereväe raketid Harpoon. See võimaldaks Ukrainal paremini kaitsta oma rannikut ja rünnata Venemaa sõjalaevu, mis blokeerivad riigi sadamaid.