Blinken: USA keskendub reeglipõhise maailmakorra kaitsmisele

Blinken pidas kõne George Washingtoni ülikoolis, milles kirjeldas Bideni administratsiooni Hiina-poliitikat. Blinkeni sõnul on Hiina mõjuvõimu tõus kõige tõsisem pikaajaline väljakutse rahvusvahelisele korrale, vahendas The Wall Street Journal.

"Hiina on ainuke riik, mis tahab ümber kujundada rahvusvahelist korda, samal ajal omades selleks ka diplomaatilist, sõjalist ja tehnoloogilist jõudu. Peking tahab meid eemale viia väärtustest, mis on viimase 75 aasta jooksul toetanud suuri edusamme maailmas," ütles Blinken.

Blinkeni sõnul püüab USA tugevdada oma julgeolekuliite Vaikse ookeani piirkonnas. Samuti jätkab USA investeeringuid tehnoloogiasse ja haridusse.

"Selle poliitika eesmärk on kaitsta ja vajadusel reformida reeglitel põhinevat korda, mis peaks kasu tooma kõikidele riikidele. Tahame tugevdada süsteemi, milles võimalikult paljud riigid saavad kokku tulla, et teha tõhusat koostööd ja lahendada rahumeelselt erimeelsusi," ütles Blinken.

Blinken kinnitas, et Washington ei suuda Pekingi poliitikat muuta.

"Me ei püüa muuta Hiina poliitilist süsteemi. Meie ülesanne on tõestada, et demokraatia suudab vastata kiireloomulistele väljakutsetele. Tahame tagada, et tulevik kuulub neile, kes usuvad vabadusse," ütles Blinken.

Hiina Washingtoni saatkonna pressiesindaja teatas, et USA ja Hiina jagavad ulatuslikke ühiseid huve ja omavad suurt potentsiaali koostöö tegemiseks.

"Loodame, et USA teeb Hiinaga koostööd, et viia kahepoolsed suhted tagasi kindlale ja stabiilsele arengule," teatas pressiesindaja.