Kadrioru tänav ehitatakse ümber hooviala iseloomuga kirjandustänavaks

Koidula tänava eskiisi autor on Peeter Loo arhitektuuribüroost KAMP. "Tammsaare majamuuseumi esialgne soov oli siduda Koidula tänav kuidagi kirjandusega, et seal oleksid infotahvlid ja skulptuurid. Me mõtlesime aga, et kujundame tänava siis juba läbivalt, et tulemuseks oleks tänav, kus on tore olla. Tänaval võiks olla oma tempo ja seda võiksid inimesed vanuses 8-80 aastat kasutada turvaliselt," rääkis Loo.

Tema sõnul on nii tema kui arhitekti kui ka teedeprojekteerija eesmärgiks hooviala iseloomuga tänav. "Tänava keskel on kitsas autotee ja kogu tänava ulatuses puuduvad äärekivid, mis tagab jalgratturitele vaba liikumise. Seal võiksid olla ka infotahvlid, mille täidab sisuga Tammsaare majamuuseum ning pingid, mida saab kasutada ka kirjandusfestivali ajal," rääkis Loo.

Tänava ümberehituse projekti tellijaks ja algatajaks on Tallinna kirjanduskeskus Maarja Vainoga eesotsas ja projekti rahastab sponsorluse korras Merko.

"Praeguseks on meil valmis ideed tehnilisteks tingimusteks. Eelmisel nädalal esitlesime Kadrioru elanikele, milline näeks tänava valmides välja liiklusskeem - kui palju jääb ruumi autodele ja kui palju jalakäijatele, tänaseks oleme joonisele lisanud veel haljastust. Nüüd on meil ees suhtlemine korteriühistutega, kes paiknevad Koidula tänavatel. Protsess läheb edasi ja projekt liigub järgmisena Tallinna linna," rääkis Vaino.

Vaino sõnul on Koidula tänav ainulaadne tänav. "Sellist tänavat teist ei ole. Olen reisinud Euroopas ja lähim Koidula tänavale, mida olen näinud, on Pariisis kirjanduslike jalajälgedega kvartal. Koidulas on tänavalõik, kus on ühes otsas Tammsaare majamuuseum ja teises Vilde muuseum, sinna vahele jäävad Mati Undi muuseum ja kirjanike maja, kus elab ka praegu palju tuntud kirjanikke. See on tore, kui kultuur on toodud tänavaruumis rohkem nähtavale, näiteks oleks meil kirjandustänaval võimalik teha väikeseid välinäituseid. Võtta ette mõni kirjanik, näiteks järgmisel aastal on sünniaastapäev Juhan Viidingul," rääkis Vaino.

Valmib heal juhul viie aastaga

Eskiisil on aadressil Koidula 18 asuva praegu halvas seisus maja kohale kirjutatud "Kadrioru raamatukogu". "See on meie utoopiline unistus, et see maja saaks ka linna omandiks ja sinna koliks raamatukogu. Tallinna keskraamatukogule see idee väga meeldis, sest majal on ka rõdud ja väike hoov," selgitas Vaino. "Hetkel otsime kontakti maja omanikega. Seal on mitu omanikku ja nendega ühenduse saamine on keeruline," lisas ta.

Kuigi tegemist on Tallinna kirjanduskeskuse algatusega, suhtub Tallinna kesklinna linnaosa ideesse hästi ja on nõus sellega kaasa tulema, rääkis kesklinna vanem Monika Haukanõmm. "Seda enam, et tegemist on loogilise jätkuga meie koostöös valminud Koidula tänava kirjanduspaviljonile, mis on imeliselt vastu võetud. Usun, et kui kirjandustänav saab valmis, muutub ta üheks piirkonna tõmbenumbriks," rääkis Haukanõmm.

Tema sõnul on praegu ideesse kaasatud ka Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ja transpordiamet. "Kui idee edasi areneb, tuleb jätkata kogukonna kaasamisega, et leida parim lahendus ning seejärel juba tegeleda projekteerimistingimuste ja projektiga," lisas Haukanõmm.

Koidula tänav läheb projekteerimisse praeguste plaanide kohaselt järgmisel aastal. Täna on keeruline öelda, millal tänav valmib, sest see sõltub paljudest asjaoludest, kuid nii Vaino kui ka Loo hinnangul võib tänav valmida lähima viie aasta jooksul.