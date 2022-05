Opositsioon on Reformierakonna obstruktsiooni plaanidest hämmingus

Opositsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et Reformierakonna plaan hakata peretoetuste eelnõud takistama obstruktsiooniga näitab, et valitsus on sisuliselt lõpetanud tegevuse. EKRE fraktsiooni aseesimees Rene Kokk aga on üllatunud kuidas Reformierakond peretoetuste tõstmise vastu võitleb.

"Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus on de facto lõpetanud tegevuse ning mõlemal erakonna juhil võiks olla julgust seda tunnistada," ütles Läänemets ERR-ile.

"Ükskõik, mis saab lastetoetuste eelnõust, ei ole see valitsus enam võimeline Eestit läbi juhtima sügisel saabuvatest rasketest aegadest. Tegutsemisvõimetu koalitsioon on sama suur julgeolekuoht kui EKRE valitsuses oma liitlassuhteid rikkuvate avaldustega," lausus ta.

Reformierakonna võimalikku obstruktsiooni teise valitsuserakonna - Keskerakonna - tegevuse vastu oleks Läänemetsa sõnul ennekuulmatu. "See oleks parlamentaarses loogikas järjekordne kinnitus, et sisuliselt koalitsiooni enam pole. Samas on see ka väga ohtlik, sest Reformierakond kaugeneks sellega Isamaast, kelle jaoks lastetoetuste tõstmine on eluliselt tähtis," sõnas Läänemets.

"Samas sunniks peaministripartei ise öid ja päevi ühiselt koos töötama Isamaad, Keskerakonda ja EKRE-t, kelle koalitsiooni nad peaksid hoopis ära hoidma," ütles Läänemets.

"Esmaspäeval toimuv lastetoetuste eelnõu arutamine ei lõhu koalitsiooni, sest see on juba lagunenud. Õigem oleks küsida, et mis saab pärast 9. juunit kui lastetoetuste eelnõu on vastu võetud. Kogu protsessi on muutus sisse kirjutatud, aga seda ei näi juhtivat ei Kaja Kallas ega ka Jüri Ratas. Mis saab Eesti valitsusest, seda ei tea keegi," rääkis ta veel.

EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Rene Kokk kirjutas sotsiaalmeedias, et teda paneb imestama see, kuidas Reformierakond peretoetuste eelnõu vastu võitleb.

"Peaminister ähvardab lausa tagasi astuda kui eelnõu peaks riigikogus vastu võetama ja siunab valitsuspartnerit "olge siis mehed ja tehke mulle umbusaldus". Nüüd on lauale toodud obstruktsiooniga ähvardamine," kommenteeris Kokk.

"Ilmselt mäletame kõik hästi lisaeelarve menetlemisega seonduvalt seda kuidas opositsioonist lihtsalt üle sõideti, andes komisjonis ettepanekute menetlemiseks aega vaid sekundeid, valitsusliikmed ei soovinud lisaeelarvele tehtud muudatusettepanekuid sisuliselt menetleda ning sidusid eelnõu vastuvõtmise valitsuse usaldushääletusega," lisas ta.

"Siit nüüd sõbralik soovitus, siduge peretoetuste eelnõu vastuvõtmine riigikogus valitsuse usaldushääletusega. Loodan, et oluline osa opositsioonist tuleb Keskerakonnale appi ja hääletab umbusaldamise poolt. Mina tulen omalt poolt kindlasti appi ja toetan umbusaldust ning soovin kindlasti meie peredele vajaliku peretoetuste eelnõu edasist menetlemist ja vastuvõtmist. Lastega pered vajavad riigipoolset lisatuge," märkis Kokk.

Peretoetuste eelnõud ei saa aga valitsuse usaldushääletusega siduda, sest selle on esitanud riigikogu liikmed. Usaldusääletusega sidumiseks peaks eelnõu esitama aga valitsus.

Esmaspäeval on võimuliidus tüli põhjustanud peretoetuste eelnõu esimene lugemine.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et eelnõu takistamiseks ei ole välistatud, et Reformierakonna saadikud kasutavad obstruktsiooni. Tegemist oleks olukorraga, kus üks valitsuskoalitsiooni erakond kasutab venitamistaktikat oma koalitsioonipartneri eelnõu takistamiseks.