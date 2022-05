President Karis: kui Euroopa jätkab ühtsena, pole võit Ukrainas enam kaugel

Kommenteerides esmaspäeval "Vikerhommikus" Saksamaa ja Prantsusmaa kohta tehtud kriitikat, et nad on Ukrainat liiga vähe ja aeglaselt toetanud, vastas Karis, et muutused suurtes riikides võtavadki aega.

"Ma olen näinud veebis meemi aeglasest teost [kelle kojale on üksik padrun liimitud], aga oluline on, et tigu liigub õiges suunas. Ka Saksamaal on tehtud suuri muudatusi ja ma usun, et Saksamaa ennast tagasi ei pööra. Et ta muutuks taas selliseks ettevaatlikuks riigiks nagu ta varem oli."

Karise sõnul on üks asi see, mis paistab välja ja teine see, mis on reaalsus.

"Prantsuse abi Ukrainale ei ole olnud sugugi väike. Mis puudutab Saksamaad, siis Saksa poliitika Venemaa osas on olnud pikka aega teistsugune. Juba nõukogude ajal leppisid nad kokku, et odav nafta tilgub aegade lõpuni. Aga Saksamaa on nüüd teinud pöörde, aga eks suur laev pöörabki aeglaselt. Ma ei oleks väga kriitiline nende (Saksamaa ja Prantsusmaa - toim) osas."

Kommenteerides Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sagedasi telefonikõnesid Vladimir Putinile, ütles Karis, et eks osa riigijuhte mõtleb, et kui sõda lõpeb ära, siis saab rahulikult eluga edasi minna.

"Peaasi, et Euroopa ühtsus ei mureneks. Diplomaatia käib edasi, aga kas peab sellisel kõrgel tasemel käima, on iseküsimus."

Pööre Ukraina kasuks sõjas sõltub Karise sõnul sellest, kui palju suudavad lääneriigid Ukrainat toetada militaarabi, humanitaarabi ja poliitilise toetusega.

"Eks nad võitlevad paljuski ka meie eest. Nüüd antakse neile juba ka kaasaegsemaid relvi ja tehakse väljaõpet. Kui see jätkub, siis eks Vene väed saab ka välja ajada."

Samuti tuleb Karise sõnul jätkata sanktsioonidega Venemaale ja kõige tähtsam, et Lääs säilitaks ühtsuse ja oleks Ukraina selja taga.

"Et me ei näitaks seda ainult ukrainlastele, vaid ka Putinile, et nii lihtsalt ei saa Euroopa ja Lääne ühtsust murendada. Kui nii (ühtselt - toim) jätkame, pole võit kaugel Ukrainas."

Karis usub, et Vene sõjamasina toetamine sealt nafta ja gaasi ostmisega muutub järjest väiksemaks.

"Leedu on selgelt öelnud, et katkestab kõik tarned Venemaalt. Meil võtab see veidi aega. Ja Euroopas on ka riike, kes soovivad erisusi saada ja ilmselt neile see ka antakse. Aga kindlasti aitab see meil liikuda rohepöörde võtmes edasi. Tuleb küll esmalt tagasilööke ehk peame kasutama rohkem põlevkivi ja põlevkiviõli gaasi asemel. Aga see soodustab ka alternatiivide väljatöötamist ehk halval asjal on ka positiivne pool," sõnas Karis.