Euroopa lennujaamad ei jõua suurt reisijate voogu ära teenindada

Möödunud nädalavahetusel looklesid Euroopa suurimates lennujaamades turvakontrolli järjekorrad kohati terminalidest välja. Nii juhtus näiteks Dublini lennujaamas, kus üle 1000 reisija jäid oma lendudest maha kirjutab BBC. Ryanair soovis panna lausa Iiri sõjaväelased turvakontrolli tegema.

Kuigi armeed siiski appi ei saadetud, siis Iirimaa reisikorraldajad kritiseerivad, et lennujaama läbikukkumised toovad Iirimaale mainekahju. Iirimaa valitsus ootab nüüd lennujaamalt tegevusplaani, kuidas reisijate vooga toime tulla.

Kuigi Dublini näide on üks tõsisemaid, kimbutab sama mure ka teisi Euroopa lennujaamu. Viimase kahe kuu taastumine oli lennunduses erakordselt kiire, ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

"Tallinnas võime öelda, et oleme jõudnud reisijate mahus 90 protsendini 2019. aasta tasemest. Tipptundidel me tegelikult ületame 2019. aasta taseme. Taastumine on olnud juba peaaegu täielik. Samasugune on pilt peaaegu kõikides Euroopa lennujaamades. Praegu on kõiges suuremad probleemid olnud Amsterdamis, Manchesteris, Dublinis," rääkis Pärgmäe.

Pärgmäe võrdles, et möödunud aasta samal nädalal teenindas Tallinna Lennujaam 12 000 reisijat, sellel nädalal teenindab lennujaam 61 000 reisijat.

"Nii lennujaama kui ka julgestustöötajatele ei ole viimased kaks aastat olnud tööd anda. Kiire taastumine tähendab seda, et reisijad on tagasi tulnud, aga lennujaamatöötaja koolitamine võtab aega kuni kuus kuud. Kui täna hakata värbama – mida me juba teeme –, siis uued inimesed jõuavad rivvi suve lõpuks," nentis lennujaama kommertsjuht.

Turvafirma G4S lennundusosakonna juht Kristjan Saarik ütles, et enamik koroonaviiruse mõjude tõttu tööst ilma jäänud turvatöötajatest lennujaama tagasi tulla ei soovi. Kui osa endiseid töötajaid – tihti noored üliõpilased – on leidnud uue ameti, siis teistel võib meeles olla viimase kahe aasta ebakindlus.

"Osal on see mõru maitse võib-olla suhu jäänud, et miks tema siis kunagi punase joone alla jäi, miks just tema koondati. Eks seal ole ka pahameelt sees," tunnistas Saarik.

Kõrge inflatsioon tähendab samas, et uute töötajate palgaootused on järjest suuremad. Selleks arutab G4S Tallinna lennujaamaga turvatöötajate palgatõusu.

"Kui me jõuame järgmisel nädalal kokkuleppele, siis igal juhul ei lähe suvel reisijate järjekord käest ära, nagu see on läinud Euroopas, kus on ikka tunde järjekorda," avaldas Saarik lootust.

Kuigi mure hakkas tekkima juba aprilli keskel, tähendas pikk nädalavahetus nii Saksamaal kui ka Inglismaal, et just möödunud nädalavahetus koormas Euroopa suurimad lennujaamad üle.

"Tegemist ei ole enam tormihoiatusega, vaid probleem on täies mahus kohal. Ma arvan, et see probleem saadab mitte ainult lennujaamu – juba on ka Inglismaa sadamates probleeme –, vaid Euroopa suuri transpordisõlmesid terve suve," hoiatas Pärgmäe.

Tallinna lennujaamas on olukord siiski leebem, ooteaeg turvakontrollis ei ole olnud Pärgmäe sõnul pikem kui tund. Kuigi teisipäeva hommikul ooteaeg sinna küündis, oli tegemist tehnilise rikkega, mitte personalipuudusega.

"Soovitame kindlasti kaks tundi varem kohale tulla. Teine punkt on see, et kui vähegi on võimalik minna reisile käsipagasiga, siis see võib olla mõistlikum valik. Sellise juhul check-in järjekorras seismine jääb ära," jagas Pärgmäe nõuandeid.