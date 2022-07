Pärgmäe: Euroopa lennufirmad ei suuda inimesi ära teenindada

Koroonaperiood sundis lennukompaniisid otsi kokku tõmbama, kuid nüüd ei suuda nad ressursse taastada.

Lufthansa Belgia tütarfirma Brussels Airlines tühistab suvel ligi 700 lendu, et vähendada töötajate koormust ja vältida streike.

"Reaalsus on see, et kui üks sektor on kaks aastat olnud väga tugevalt piiratud, oma opereerimise mõttes, siis lihtsalt seda kõike kahe kuuga taastada ei ole võimalik. Lennundussektor on liiga ressursimahukas selleks," rääkis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe Vikerraadio saates "Uudis+".

Möödunud aastatel lendasid tühjad lennukid. Nüüd on nõudlus taastunud, lendajaid väga palju, kuid töökäsi puudu.

Pärgmäe sõnul oli Lufthansa üks vähestest lennufirmadest, kes koroonakriisis jätkuvalt opereeris, kuid on praegu probleemi keskmes.

Lufthansa on Euroopa suurima ümberistumisega vedaja. "Lufthansa lained on timmitud tunniajase täpsusega ja kui see laine paigast ära läheb, siis see läheb paigast ära suurelt," ütles Pärgmäe.

Lisaks on lennud väga täis, üle 80 protsendi. Seega on lennuta jäänud inimesi väga keeruline mujale paigutada. Lufthansal ei jää muud üle kui koormust vähendada ja lennud tühistada. Niimoodi lumepallina probleemid tekivadki.

"Selge on see, et reisijad on need, kes jäävad kaotajaks selles protsessis," lausus Pärgmäe.

"Eks piloote oli puudu juba 2019," ütles Pärgmäe. "Juba siis oli näha, et Euroopas jääb lähima aastakümnega puudu vähemalt 5000 pilooti."

Lisaks pidi terve lennundussektor koroonaajal inimesi koondama. Seega võtab ressursi taastamine Pärgmäe sõnul vähemalt kuus kuud aega.

Töö kaotanud piloodid vaatavad nüüd, et lennundussektor on jätkusuutlik, näevad, et nende töökohad on alles ning julgevad tagasi tulla.

Lisaks rääkis Pärgmäe, et piloot, kes ei ole pikka aega lennukit juhtinud, peab oma pädevuse taastama. Ka see võtab aega – ja mitte paar päeva, vaid mitu kuud.

Tallinna lennujaamas on taastunud ligi 90 protsenti koroonaeelsest mahust ning hommikused tipptunnid ületavad koroonaeelsed mahud. Võrreldes teiste Euroopa riikidega ei ole Eesti olukord niivõrd kriitiline, kuid Pärgmäe sõnul on neil siiski inimesi puudu.

Ta soovitas inimestel oma suviseid lennureise planeerides võimalusel otselende ja käsipagasit eelistada. Samuti ütles Pärgmäe, et kindlasti peaks olema reisikindlustus ning teadma täpselt, mida see katab.

"Varuge kannatust, varuge aega," lausus ta. "Korda läheb see asi ehk talveks ja järgmine suvi peaks olema juba täiesti heas rütmis."