Uued streigid annavad Euroopa lennukaosele hoogu

Lennundussektor kaotas koroonapandeemia ajal tuhandeid töökohti ning on nüüd, mil lennundus on naasmas kriisieelsele tasemele, raskustes piisavalt kiiresti uute töötajate leidmisega.

Seetõttu on olemasolevate töötajate koormus hüppeliselt kasvanud ning reisijate jaoks on see tähendanud mitmetunniseid ootejärjekordi.

Euroopas häirivad lendude toimumist ka lennundustöötajate streigid.

SAS-i piloodid alustavad streiki

Skandinaavia lennufirma SAS teatas, et on sunnitud tühistama kuni pooled kavandatud reisidest, sest piloodid otsustasid alustada streiki. Kokku peatab Skandinaavias töö 900 pilooti, neist pooled Norras. Streik mõjutab iga päev Norras, Rootsis ja Taanis umbes 30 000 riigisisest ja rahvusvahelist reisijat.

Koroonapandeemialt tugeva löögi saanud SAS loodab ellu jääda mahuka restruktureerimisplaani abil. Plaan näeb ette ulatuslikku kulude kärbet, kollektiivlepete ümbervaatamist, võla konverteerimist aktsiateks ning uue kapitali kaasamist.

Ettevõtte ja pilootide ametiühingute vaidlus ei seisne niivõrd palgas, vaid ümberstruktureerimise kavas. Pandeemia ajal koondas SAS üle 500 piloodi ning nüüd lõi ettevõte kaks uut tütarfirmat, mis võtavad üle lennukid ja palkavad uued piloodid. Pandeemia ajal koondatud piloodid on aga kurtnud, et seda tehes hoiab SAS kõrvale oma kohustusest võtta uuesti tööle varem vallandatud piloodid. Ametiühingute sõnul on piloodid nõustunud kuni 25 protsendi ulatuses kokkuhoiumeetmetega, kuid soovivad kindlustunnet, et nende liikmed palgatakse tütarettevõtetesse SAS Link ja SAS Connect esimesena.

Esialgu pole selge, kui kaua streik kestab.

Ryanairi Hispaania töötajate streik häirib lende

Ryanairi Hispaanias töötavad lennuteenindajad teatasid uutest streikidest juulis.

Lennuteenindajad streigivad Hispaania kümnes lennujaamas, kus Ryanair tegutseb, juulis kokku 12 päeva: 12.–15., 18.–28. juulil.

Alles lähipäevil lõppes Ryanairi töötajate streik, mille tõttu pidi lennufirma laupäeval tühistama Hispaanias kümme lendu.

Töötajad nõuavad endale paremaid töötingimusi. "Ametiühingud ja Ryanairi meeskond nõuavad lennufirmalt suhtumise muutmist," teatas ametiühing, kutsudes Ryanairi üles naasma läbirääkimiste juurde, mis puudutavad muu hulgas miinimumpalka. Ametiühingud kutsuvad valitsust üles "mitte lubama Ryanairil rikkuda tööõigust ja põhiseaduslikke õigusi nagu näiteks õigust streikida".

EasyJeti juhtivtöötaja lahkus ametist

EasyJeti tegevjuht Peter Bellew lahkus ametist pärast tuhandete lendude tühistamisi ja sellest tulenevaid häireid lennunduses viimastel nädalatel.

Ametiühing Unite kritiseeris juunis EasyJeti juhte nende tegevusetuse eest ja kutsus Bellew'd olukorda kontrolli alla võtma.

Teatades Bellew' lahkumisest, ütles EasyJeti peadirektor Johan Lundgren, et keskendub sel suvel turvalisele ja usaldusväärsele tegutsemisele.

EasyJet on olnud üks lennufirmasid, mida on lendude tühistamised viimastel kuudel kõige enam tabanud. Ettevõte on tühistanud tuhandeid lende, teatades paljudest alles graafikujärgse õhkutõusuga samal päeval.

Praegustel andmetel toimub juulis, augustis ja septembris 160 000 kavandatud lennust pisut üle 150 000 lennu, mis tähendab, et umbes 10 000 lendu ehk kuus protsenti on tühistatud.

Belgia lennufirma tühistab suvel ligi 700 lendu

Lufthansa Belgia tütarfirma Brussels Airlines tühistab suvel ligi 700 lendu ehk umbes kuus protsenti kavandatutest, teatas ettevõte.

Firma tahab sellega vähendada töötajate koormust ja vältida streike.

"Me tuleme vastu ametiühingute nõudmistele ja me loodame, et see aitab välistada uusi aktsioone sel suvel," ütles Brussels Airlinesi pressiesindaja Maaike Andries. "Pikemaajalise lahenduse leidmiseks me korraldame 23. augustil kohtumise ametiühingutega," lisas ta.

Ettevõtte teatel tähendab lendude tühistamine tulude vähenemist 10,2 miljoni euro ulatuses.

Brussels Airlinesi pilootide ja lennuteenindajate ametiühingud streikisid juunis kolm päeva, kurtes, et tööpinge on neil liiga kõrge ning kuigi ettevõte on olnud sellest teadlik umbes aasta aega, pole midagi ette võetud.

USA-s lükati pühadenädalavahetusel tormi tõttu edasi tuhanded lennud

USA lennufirmad tühistasid alates reedest üle 1100 lennu ning enam kui 12 000 lendu lükati edasi.

Reedel lükkas teiste seas American Airlines edasi ligi 1000 lendu ehk 30 protsenti päevaks ettenähtud lendudest. Delta lükkas edasi 784 lendu ehk veerandi päevas kavandatutest.

Pühadenädalavahetuse lendude tühistamise või edasi lükkamise taga olid tormid. Reedel lükati edasi kokku 7000, laupäeval 5000 lendu.

Samas mõjutab ka USA lennundust töötajate nappus. Juunis oli halva ilma ja töötajate puuduse tõttu lendude tühistamise või edasi lükkamise osakaal kõigist lendudest kõrgem kui enne koroonapandeemiat.