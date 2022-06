Aab eelistaks senise koalitsiooni jätkamist

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht, riigihalduse minister Jaak Aab rääkis, et eelistaks senise koalitsiooni jätkumist Reformierakonnaga ning kindlasti ei sooviks erakorralisi valimisi.

"Minu hinnangu kohaselt on poliitiline realiteet selline, et kuna valimisteni on jäänud suhteliselt vähe aega – kõigest kümme kuud – siis võiks püüda jätkata selle koalitsiooniga," rääkis Aab reedel "Terevisoonis".

Küsimusele, kuidas ta vaatab erakorraliste valimiste võimalusele, ütles Aab, nende korraldamist ei poolda: "Ma arvan, et praegusel hetkel see siiski hea ei ole, vaid tuleb keskenduda nendele rasketele küsimustele. Valimiskampaania ajal läheb tähelepanu mujale – erakonnad panustava valimiskampaaniasse ning tähelepanu ja vaidlused lähevad mujale."

Aab rõhutas korduvalt, et Keskerakond soovib praeguses koalitsioonis rohkem tähelepanu sotsiaalsetele teemadele ning ei välistaks toetuste ning hinnaleevenduste rahastamisel ka laenu võtmist.

Tema sõnul ei suutnud koalitsioon Keskerakonna hinnangul lisaeelarvega suures osas lahendada inimeste toimetuleku probleeme. "Me oleks tahtnud näha, et hinnatõusu ja eriti energiakandjate hinnatõusu teema oleks leidnud suuremat tähelepanu. Sest on juba selge, mis sügisel juhtub," rääkis Aab.

Küsimusele, kust võtta suurenevate sotsiaalkulude katteks raha, viitas Aab laenu võtmise võimalusele. "Kriisi ajal, kui on vaja täiendavalt panustada, siis seda tehakse ja selleks võetakse ka laenu. Seda teevad kõik riigid – kas langetavaid maksusid või kasutavad toetusskeeme," tõdes ta. Ministri sõnul on Eesti teistest riikidest selles valdkonnas justkui maha jäänud – ainult vaatab, kuidas teised teevad, aga ise ei tee.

Rääkides sellest, mille arvelt laenu võtta, rõhutas Aab, et Eesti riigi rahandus on jätkuvalt väga heas korras ja meie laenukoormus veel ikkagi väga madal.

Aabi kinnitusel jätkab valitsus tööd ja peamised vastuolud ning rahulolematus praeguse olukorraga on kogunenud erakonna juhatusse ning riigikogu fraktsiooni.

"Siin oleneb väga palju poliitliisest tahtest, kas valitsus jätkab või mitte," tõdes ta.