Merkel andis esimest korda hinnangu sõjale Ukrainas

Merkel ei ole pool aastat avalikult kuskil üles astunud. Ka ei ole ta ise siiamaani avaldanud otse seisukohta Ukraina sõja kohta - tema seisukohta on üksikud korrad väljendanud ta pressiesindaja. Nüüd esines ta Berliinis ametiühingute keskliidu juhi Reiner Hoffmanni ametist lahkumise üritusel, kus pidas kõne 200 inimesele. Lisaks tavapärastele viisakustele rääkis Merkel esimest korda ise avalikult ka sõjast Ukrainas.

"Olen solidaarne Ukrainaga, keda Venemaa ründas ja toetan ukrainlaste õigust enesekaitsele," ütles Merkel.

Ametist lahkunud kantslerina ei soovinud ta anda hinnanguid praeguse liidukantsleri Olaf Scholzi (SPD) tegevusele Ukraina toetamisel, mis on saanud palju kriitikat loiduse eest Ukrainale raskerelvi saata. Merkel mainis vaid, et toetab Saksa valitsuse, aga ka Euroopa Liidu, USA, NATO, G7 ja ÜRO asjakohaseid jõupingutusi, et "peatada Venemaa barbaarne agressioonisõda".

Merkeli sõnul on Venemaa sissetung Ukrainasse "kõige räigem rahvusvahelise õiguse rikkumine Euroopa ajaloos pärast Teist maailmasõda".

Kui kaugele ulatuvad Ukrainas sõja tagajärjed, ei oska keegi täna veel hinnata, kuid eriti ukrainlaste jaoks on need märkimisväärsed, ütles Merkel.

Endine liidukantsler käsitles inimõiguste rikkumisi Ukraina tsiviilelanikkonna vastu. "Butša on selle õuduse ere näide," sõnas Merkel.

Ukraina linnades, nagu Butšas ja Irpinis tulid pärast Vene vägede taandumist ilmsiks julmad kuriteod, mida venelased tsiviilelanike peal toime panid. Haagi kriminaalkohus saatis Ukrainasse oma uurijad neid uurima.

Merkel ütles, et väike, kuid samas suur lootusekiir "selles lõpmatus kurbuses" on suur toetus ukrainlastele naaberriikide elanike poolt, eriti Poolast ja Moldovast. Ta lisas, et väga oluline on, et Euroopa käituks ühtselt ning riigid ei hakkaks oma erihuve peale suruma.

"Me ei tohi kunagi võtta rahu ja vabadust iseenesestmõistetavana," lõpetas ta oma kõne Ukrainale pühendatud osa.

Merkel peab õige pea uue avaliku esinemise - ta on oodatud 7. juunil esinema ühel aruteluüritusel Berliinis. Saksa meedias on avaldatud arvamust, et ehk peatud ta seal ka iseenda rollil ja kunagisel tihedal lävimisel Vladimir Putiniga.

Mitte ainult poliitilised oponendid, vaid ka Merkeli enda järglane CDU eesotsas Friedrich Merz on teravalt kritiseerinud Merkeli-ajastu Saksmaa Venemaa poliitikat, mis polnud piisavalt resoluutne Venemaa sõjaliste sissetungide osas Ukrainas ja Gruusias ning muutis ka Saksamaa Venemaast veelgi enam energeetiliselt sõltuvaks.

Teised Merkeli-ajastu tipp-poliitikud, nagu praegune Saksa president ja Merkeli valitsuskabineti välisminister Frank-Walter Steinmeier on tunnistanud avalikult oma vigu Venemaa poliitikas.

"Ma eksisin," ütles SPD poliitik Steinmeier. Seda sõnumit oodatakse nüüd ka Merkelilt.