Põlluaas ei välistanud ka koalitsiooni Reformierakonnaga

Keegi ei tea, kas koalitsioon on lõppenud või ei ole. Räägitakse erinevatest variantidest ja uutest koalitsioonidest. Kuidas teie praegust poliitilist olukorda iseloomustaksite?

Ma ütleks, et hullumeelne. Kui valitsuse juhtiv erakond keeldub toetamast Eesti lapsi ja ilusa alghariduse seaduseelnõu varjus püüab tegelikult Eesti lasteaiad muuta pooleldi venekeelseteks. Ja kui me vaatame kõike seda turbulentsi, mis selle ümber on tekkinud, siis sõna otseses mõttes asi on hullumeelne.

Kõiges on süüdi Reformierakond?

Väga suuresti, jah. Nad on ju läbi aegade olnud just sellised arrogantsed ja ilmeksimatud enda arust ja kõik teised erakonnad on alaväärsed, kaasa arvatud nende koalitsioonipartnerid, kellele nad on ju läbi aegade alati noa selga löönud. Eks me nüüd näe, kuidas tänane koalitsioon lõpetab, kes kellele noa selga lööb. Aga Kaja Kallas ju ütles kolmapäevases infotunnis selgelt välja, et seda koalitsiooni enam ei ole.

Kas EKRE on valmis uude koalitsiooni minema või eelistaks olla valimisteni opositsioonis?

Kui me vaatame neid probleeme, kus me oleme - Eestis on inflatsioon kolm korda suurem kui Euroopas ja sügisel lähevad ju need probleemid veelgi suuremaks, meie inimeste toimetulek langeb drastiliselt veelgi, siis väga raske oleks sinna minna. Aga samas, kui mõelda, et seesama koalitsioon jätkub ja mitte midagi ei tehta selleks, et energiahindu alla tuua, et inflatsiooni pidurdada, meie inimeste heaolu tagada, siis mis meil üle jääb. Meis on nii palju riigimehelikkust, et meie eesmärk on ikkagi aidata justnimelt riiki ja rahvast ja ükskõik kui raske see on, me oleme selleks ülesandeks valmis.

Kas Keskerakonda on kergem ümber veenda kui Reformierakonda, kui variandina võtta, et mõlemaga võib koalitsiooni minna?

Põhimõtteliselt võib mõlemaga koalitsiooni minna sellisel juhul, kui me saame kokku leppida nendes olulistes asjades, mida me ära teeme. Et me tõepoolest ei jääks sinna valitsusse lihtsalt niisama tiksuma ja ootama järgmisi valimisi ja seda, kuidas olukord veelgi hullemaks läheb. Oluline on just see, et me saaksime võimaluse midagi ära teha, midagi positiivset Eesti jaoks.

Politoloogi pilguga vaadates, kas näiteks Reformierakonna, Isamaa, sotside koalitsioon oleks praegusest kuidagi teistmoodi?

Kindlasti oleks teistmoodi, ta oleks oluliselt liberaalsem ja Isamaa kaotaks oma näo täielikult seal ja vaevalt ta saaks eriti palju kaasa rääkida. Ilmselt tema roll oleks olla selles äärmusliberaalses valitsuses rahvakeeli lihtsalt puudel.

Keskerakonna, EKRE, Isamaa koalitsioonis oleks Isamaal oma nägu lihtsam säilitada?

Jaa, loomulikult, meil kõigil oleks palju lihtsam. Kui te mäletate, siis eelmise EKRE, Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni moodustamise ajal me tegime ühe uuringu, kus me vaatasime kõikide nende erakondade programmilised eesmärgid, lubadused läbi ja meil oli kõige suurem ühisosa just nimelt sellel koalitsioonil. Nii et kahtlemata, kui tuleks tagasi eelmine koalitsioon, siis oleks see kõige töövõimelisem.

Ka Isamaa ütleb, et nemad ei tea midagi, nemad on passiivsed, nemad ennast ei liiguta, nemad vaatavad kõrvalt. Kas EKRE teeb midagi, et endine koalitsioon tagasi tuleks?

Eks see sõltub ikkagi eeskätt just nimelt praegustest koalitsioonierakondadest. Mulle tundub, et Reformierakond tegutseb praegu väga aktiivselt, sotsid nad on juba ära rääkinud. Seda näitab ju ka see sotside pööre lastetoetuste asjus. Aga praegu veel muid koalitsiooniläbirääkimisi ei käi. Loomulikult, kontaktid on kõikide osapooltega igapäevased ja lõppkokkuvõttes ma usun, et väga palju sõltub justnimelt Isamaast.

Kolmapäeval sotsid toetasid pigem teid alushariduse seaduse juures.

Noh, kas nad nüüd toetasid, nad jätsid hääletamata, lihtsalt.

See ongi toetus.

Nojah, seda võib ka toetusena võtta. Aga nad on ju teatanud, et nad peretoetuste eelnõule oma toetust ei anna, kuigi nad on ise ka üks algatajaid.

Kuidas te nüüd näete eelolevat suve? Neid 2000 muudatusettepanekut vist ära elimineerida ei õnnestu, nii nagu mõnedel puhkudel on see läinud?

Jah, vaadake, lisaeelarve puhul, nad andsid meile 1,8 sekundit ühe ettepaneku tutvustamiseks, et me ei saaks öelda, et meil ei ole võimalust olnud. No see on täiesti absurdne. Eks võib ju sama mõõduga neile ka tagasi teha. Aga kui need ettepanekud tulevad suurde saali ja ükshaaval hakatakse neid hääletama, iga ettepaneku ees saab kümme minutit vaheaega võtta, siis tõepoolest suvi lähebki selle nahka. Aga kui vaadata neid ettepanekuid, siis need on sõna otseses mõttes totrad. Seal ei ole absoluutselt mingit sisu. Aga need saab kõiki ühendada. Komisjon valib sealt ühe kuupäeva välja, hääletatakse, see võetakse vastu ja ülejäänud on siis konkureerivad ettepanekud, mis langevad selle läbi välja. Nii et tegelikult sellest mitmest tuhandest, ma ei tea, kui palju siis lõpuks alles jääb ja nende hääletamisega me saame hakkama.