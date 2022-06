Ratas: tuleb teha uus koalitsioon

"Tuleb teha uus koalitsioon. Eesti vajab toimivat valitsust, see on selge," lausus Ratas.

Ratase sõnul on Eestil endiselt valitsus, kuid tavapäraselt toimivat koalitsiooni mitte.

"Valitsus meil on. Meil on ministrid, meil on peaminister. Aga kui me räägime tava-, loomulikust, toimivast koalitsioonist, seda ei ole. Kui juba mitu nädalat on peaminister (Kaja Kallas) öelnud, et see koalitsioon on läbi, viimati kolmapäeval riigikogu ees infotunnis, et seda koalitsiooni enam ei ole. Nii et me ei saa täna siin öelda, et meil on koalitsioon," lausus Ratas.

"Uut koalitsiooni täna koos ei ole. Riigikogus on viis erakonda, ja ma neid jutte ei pea väga tõenäoliseks, mis räägivad erakorralistest valimistest," lisas ta.

Ratase sõnul ollakse peaministri umbusaldamisest praegu kaugel ning tüliõunaks on pigem laste- ja peretoetuste eelnõu, millele Reformierakonna fraktsioon oma toetust ei andnud.

"Ütlen veel kord, et Keskerakond ei tagane vastutusest. Meil on tõesti soov toetada lapsi, lastega peresid. Ja meil on soov (selle) eelnõuga edasi minna ja see ka rakendada. Kui tähendab, et valitsuse juhterakond ütleb, et see ei lähe enam, ja ta on öelnud, et see koalitsioon ei lähe, siis peaminister on kasutanud seda mõtet, et /.../ saan aru, et ta on ka vastavad ettepanekud teinud täna nii sotsiaaldemokraatidele kui Isamaale," lausus Ratas.

Kui saatejuht Mirko Ojakivi küsis uuesti võimaliku umbusalduse kohta peaministri vastu, vastas Ratas, et see ei ole Keskerakonna soov.

"Meie soov on olnud inimeste toimetulekut parandada. Kui meil see (umbusaldamise) soov oleks olnud, siis sel esmaspäeval oli ju kaks hääletust, kus hääletati valitsuse usaldust. Me toetasime mõlemat. Kui meil oleks tohutu kihk koalitsioon ära vahetada, ju me siis oleksime hääletanud teistmoodi. Seda ei olnud," lausus Ratas.

"Umbusaldusavaldustega ei vehita. Kui peaminister on väsinud, siis on tal alati võimalus öelda, et ta seda tööd rohkem ei tee ja astub tagasi," lisas ta.

Ratase sõnul ei jõua üksteise süüdistamisega kaugele.

"Kui kuulata neid ütlusi, kus peaminister võrdleb tänast valitsuspartnerit Venemaaga, Putini režiimiga, siis mul tuleb vägagi meelde see põhimõte, et kes teisele nime annab, see ise seda kannab. Selge on see, et Keskerakond on viimase kuue aasta jooksul poliitilist vastutust kandnud erinevatel positsioonidel. Me tunneme, et see on meie roll ka selle koosseisu lõpuni," lausus Ratas.

Ratas ei välistanud, et koalitsioon Reformierakonnaga jätkub.

"Poliitikas on alati erinevad võimalused. Ma arvan, et võimalusi tuleb alati hoida. Ega see ei tähenda seda, et me ei suhtleks Kaja Kallasega, loomulikult suhtleme," nentis ta.

"Ma ei tööta selle nimel täna, et ma oleksin järgmine peaminister. Ma töötan selle nimel, et see (peretoetuste) eelnõu, millele neli erakonda panid allkirjad, võetakse vastu," ütles Ratas.

Ratas märkis ka, et kiire inflatsiooni olukorras soovib Keskerakond lisaks peretoetustele tuleva aasta 1. jaanuarist erakordset pensionitõusu ja pensionite mittemaksustamist ning muudatusi aktsiisides ja käibemaksus.

"See on meie soov. Me oleme algusest peale öelnud, et me ei soovi laste- ja peretoetustega seda koalitsiooni lõpetada," nentis ta.