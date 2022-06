Helme koalitsioonist Keskerakonna ja Isamaaga: mina olen ideele avatud

"Esmane selline küsimustering on toimunud. Oli kiire telefonikõne, et kas meil on mõtet istuda maha ja vaadata, kas me suudame leida sellist ühisosa, millega valimisteni välja minna. Mina olen ideele avatud," ütles Helme ERR-ile.

Samas ütles Helme, et mingeid kõnelusi või kokkusaamisi Keskerakonna ja Isamaa juhtidega toimunud ei ole.

Helme sõnul on praegu võimatu öelda, kas tõenäolisem on EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsusliidu taastamine või pigem Reformierakond suudab Isamaa meelitada valitsusliitu sotsidega.

"Ma olen jätkuvalt ka seda meelt, et võib vabalt juhtuda, et meil ei saadagi kokku enamusvalitsust või ikkagi tulevad erakorralised valimised. Seis on piisavalt segane. Seda, kuidas läheb, tänasel päeval öelda ennem kui ma olen ühegi inimesega tegelikult maha istunud ja silma sisse vaadanud, ei, ma kuhugi peale oma raha ei paneks," rääkis ta.

Helme sõnul ei olnud teade valitsuse laiali saatmisest tema jaoks ootamatu.

"Minu meelest oli üsna selge, et kas me jõuame enne umbusaldada Liina Kersnat keskerakondlaste häältega või jõuab Reformierakond mõne või kõik Keskerakonna ministrid lahti lasta. Oli oodata üks või teine pool, selle liigutuse teeb. See on ka põhjus, miks me ei andnud sel nädalal Liina Kersna umbusaldust sisse. Keskerakond oli sellises kahe vahel olekus ja ilmselt oleks järgmine nädal juba väga tõsiselt kaalunud sellega liitumist," rääkis Helme.

Peaminister Kaja Kallas (RE) teatas reede pärastlõunal, et tegi presidendile ettepaneku vabastada ametist Keskerakonna ministrid Jaak Aab, Tanel Kiik, Eva-Maria Liimets, Taavi Aas, Kristian Jaani, Erki Savisaar ja Tiit Terik.

Tüli valitsuses sai hoo sisse, kui Keskerakond esitas riigikogu menetlusse koos opositsioonierakondadega peretoetuste eelnõu.

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatati 54 riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme allkirjaga 12. mail. 30. mail läbis eelnõu täiskogus esimese lugemise. 1. juunil võtsid neli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikut oma allkirjad eelnõult tagasi.