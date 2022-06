EKRE juhatus võttis Ratase ettepaneku vastu ja soovib peaministrikohta

Martin Helme rääkis ERR-ile, et juhatuse hinnangul on valitsusse minekul miinuseid, kuid kui on võimalik Eesti jaoks tööd teha ja muudatusi tuua, siis tuleb seda proovida.

"Me tegime oma läbirääkimiste delegatsiooni, kus lisaks minule on Mart Helme ja Rene Kokk, kes olid eelmises valitsuses valitsuse liikmed, kes on olnud eelmisel korral ka läbirääkijad," lisas Helme.

Erakonna juhatus koostas ka oma teemade nimekirja, mida tahab järgmises valitsuses ära teha. Laias laastus on neli suurt teemat: inimeste toimetulek, immigratsioon, riigikaitse, rahvusriigi kaitse.

"Kogu inflatsioonipöörises inimeste aitamine, sinna sisse mahub ka lastetoetuste tõstmine, aga ka muud toimetulekutoetused. Teiseks meie teema on välismaalaste seadus. Ehk immigratsioon Eestis on täiesti käest ära läinud, massiline immigratsioon on käima läinud ja see ohustab meie rahvusriiki ja meie turvalisust, avalikke teenuseid ja kõiki muid asju," selgitas Helme.

"Kolmas teema on riigikaitse. Tegelikult on riigikaitse väga halvas seisus. Hoolimata sellest, et tänane valitsus ja peaminister kogu aeg räägivad sellest, nad ei ole midagi teinud. Meil on väga tõsised augud riigikaitses," ütles Helme.

"Neljas teema on Eesti rahvusriigi kaitse ehk eesti keel, eestikeelne haridus nii lasteaiast kuni põhikoolini ja keskkoolini ja ülikoolideni. See, mis meil oli eelmisel nädalal, lasteaedade eestikeelseks tegemise eelnõu, liikus meie meelest täiesti vales suunas, ta tegi tegelikult eestikeelseid lasteaedu kakskeelseks," lisas ta.

Helme sõnul soovib EKRE järgmises valitsuses peaministrikohta endale.

"Juhatus oli sellel seisukohal, et kui me läheme valitsusläbirääkimisi pidama, siis arvestades seda, kuidas eelmine valitsus lõppes, on põhjendatud, et peaministrikoht võiks olla Konservatiivse Rahvaerakonna käes. Aga kuna see on juba osa suuremast komplektist, kogu see ministrite jaotus on hoopis keeruline pasjanss, siis me lihtsalt markeerime ära, et meie meelest nii peaks olema," sõnas ta.

Helme sõnul oleks ta peaministrina palju kiirem otsustaja kui Jüri Ratas. "Ma arvan, et minu põhiline erinevus Jüri Ratasest on see, et ma olen oluliselt kiirem otsustaja. Tema väga rahulikult mõtleb asjad läbi ja siis hakkab liikuma. Ma palju kiiremini ja julgemini jõuan otsusteni."