Elektrihinna langust pole tuleval küttehooajal oodata

Tulevasel küttehooajal ei ole põhjust loota, et elektri hind langeb. Külmema talve puhul on oodata aastatagusega võrreldes veelgi suuremaid arveid.

Eesti Energia on viidanud, et aasta tagasi tuli Venemaalt Läti, Kaliningradi ja Soome kaudu turule 2500 megavatti elektrivõimsust ehk kokku kahe tuumajaama jagu. See on nüüd turult kadunud.

"Praeguse hetke tulevikuhinnad näitavad sisuliselt kogu talveks hinnataset sellist, mis oli detsembrikuus, et detsembrikuus oli spot-hind umbes 200 eurot megavatt-tunni kohta. Aga milline ta tegelikult tuleb, seda keegi otseselt öelda ei oska," ütles Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

"Kui väga külm talv tuleb, siis võib oodata küll, et elektrihinnad võivad minna isegi kõrgemale kui nad olid mõnel tunnil sel talvel," rääkis Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel.

Eestis kergitavad elektri hinda eeskätt naabrid. "Väga palju sõltub sellest, mida tegelikult teevad naabrid ehk Eestis me suudame oma varustuse ise ära katta elektri poole pealt, aga Lätis, Leedus ja Soomes on need kohad, kus tegelikult hakkab elektrihind meid üles vedama," rääkis Kisel.

Enamus Eestis toodetavast energiast tuleb põlevkivist. Praegu on jaamad hoolduses, et sügisel täisvõimsusel töötada.

"Me oleme valmis kõikide oma tootmisüksustega tootma maksimaalselt elektrit ja seda ka meie vanemate põlevkivil töötavate energiablokkidega. Nad olid meil teatavasti reservis ja kindlasti me ei osanud aasta tagasi veel arvata, et nad nii palju tööd saavad," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Marko Alliksoni sõnul on Eestil vaja aga varuplaani. "Kui see varuplaan on tõesti see, et meile saabub siia LNG laev, no kindlasti see aitaks olukorda päästa," ütles ta.

Teine võimalik variant on tema sõnul riiklik üks teravatt gaasivaru, kuid selle hankimine pole seni veel õnnestunud.

"Kui Venemaalt enam meile gaasi juurde ei tule ja tuleb ainult Leedust, ütleme kas siis LNG-d, ja samamoodi jätkub tarbimine Eestis, Lätis, Soomes, siis on selge, et seda mahutit Lätis ei suudeta täita. Võib-olla see mahuti jääb ainult poole peale ja sellise pooliku gaasimahutiga talvele vastu minna, olukorras, kus