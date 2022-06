Ossinovski: Kallase samm sunnib Isamaad tunnistama plaani uueks valitsuseks

Ossinovski kirjutas reedel sotsiaalmeedias, et tema hinnangul on Jüri Ratase valitsus EKRE ja Isamaaga juba mõnda aega juhtide tasemel kokku lepitud, kuid rahvusvahelise äreva olukorra ja peaministri kõrge toetuse tõttu ei saanud Isamaa valitsuspöördega nõustuda.

"Tegeliku salakokkuleppe varjamiseks on viimastel nädalatel etendatud variteatrit, justkui asi oleks lapsetoetustes. Plaani järgi pidi järgmisel nädalal uus kuldne trio pidama ööistungitel "kangelaslikku" võitlust laste heaolu nimel, hääletades läbi muudatusettepanekuid. Kõik ainult laste nimel. Siiralt, eks," kirjutas Ossinovski.

Ossinovski viitas Priit Sibula avaldusele, et tekkinud olukorrale on vaja leida lahendus ning peaministrierakonna katsed "vaikiva ajastu kehtestamiseks" tuleb tagasi lükata.

"Kujunenud olukorras on peaministri otsus lasta lahti Keskerakonna ministrid asjakohane. Esiteks, see kiirendab Eesti jaoks teovõimelise valitsuse tekkimist, praeguses olukorras on võimuvaakum lubamatu," sõnas Ossikonvski.

Ossinovski sõnul võtab Kallase samm sellelt plaanilt suitsukatte ning sunnib Isamaad avalikult tunnistama, et nad ei soovi koalitsiooni SDE ja Reformierakonnaga, vaid EKRE ja Keskerakonnaga.

"Seedri reaktsioon Kallase kutsele valitsuskõnelustele oli kõnekas — mitte "jah, sõnastame oma poliitilised prioriteedid ja tuleme läbi rääkima", vaid "hoopis peaminister peaks tagasi astuma". Muidugi, sest juhul, kui Kallas ise tagasi astuks, ei peaks ta sundima oma fraktsiooni peaministri umbusaldamise poolt hääletama," märkis Ossinovski.

Ossinovski sõnul saab Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse võimule tulekut takistada pool Isamaa fraktsioonist, kes ei ole plaanist teadlikud ning kelle hinnangul pole eelmise valitsuskogemuse tõttu mõistlik EKRE-ga ühte valitsusse minna.

"Aga kas neil on poliitilist jõudu oma juhtidele vastu astuda, näitab aeg. Nende varasem käitumine seda kahjuks ei kinnita (erandiks Viktoria)," kirjutas Ossinovski.

"Nõnda on kurvastuseks kõige tõenäolisem stsenaarium Eesti riigile ja rahvale lähimaks 9 kuuks: kinnitame turvavöö ning valmistume taas valitsuseks, kes alandab ja kiusab oma inimesi, Ukraina põgenikke ja välispartnereid; valmistume suurejooneliseks korruptiivseks või lihtsalt jaburaks rahakülviks ning äärmuskonservatiivse agenda tagasitulekuks. Ja seda kõike ärevas rahvusvahelises olukorras," lõpetas ta.